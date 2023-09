Reviving the Legacy of the Philips CD-i: Arzette and the Emulation of "Bad" Games

1991 huet de Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) säin Entrée an d'Spillindustrie gemaach. Wärend den CD-i versprach huet souwuel CDen wéi och Videospiller ze spillen, läit seng Infamy an de Spiller déi se ugebueden hunn. Notamment war d'Zelda Franchise zu den Titelen déi hire Wee op dës Plattform gemaach hunn, nëmme mat verbreet Veruechtung an Enttäuschung begéint. Schnell no vir bis 2023, an de Seth Fulkerson, bekannt als "Dopply", ass agestallt fir Arzette: The Jewel of Faramore erauszebréngen, e Plattformspill dat Hommage un déi sprëtzeg an dacks kritiséiert Spiller vun der CD-i Ära bezilt.

Dem Arzette seng Demo um PAX West 2023 huet d'Engagement an d'Opmierksamkeet op Detailer gewisen, déi de Fulkerson an de Projet gegoss huet. D'Spill erfaasst trei d'Visualiséierungen an d'Mechanik vun den originelle CD-i Zelda Spiller. Fulkerson, zesumme mat Retro-Spillkenner Limited Run, huet déi handgemoolt Hannergrënn virsiichteg nei virgestallt, detailléiert Sprites, a souguer déi berühmt Schnëtt, déi vu ville veruecht goufen. Trotz der negativer Perceptioun ronderëm d'Quellmaterial, gesäit de Fulkerson Potenzial an den originelle Spiller, schätzt hir Mëschung vu linearem an net-linearen Niveau Designen an hiren ënnerschiddleche visuellen Stil.

Wärend d'Emuléierung vun Retro-Spiller e populäre Genre ginn ass, steet d'Arzette eraus als ee vun den éischte Versuche fir d'CD-i Erfahrung ze emuléieren. Fulkerson erkennt datt vill Spiller keng Kenntnisser iwwer d'Spiller hunn, déi d'Arzette inspiréiert hunn, awer mengt datt den handgemoolten Action-Plattformer mat senge charmante an heiansdo cheesy Schnëtt vu jidderengem genéissen kann. Fir déi, déi mam Quellmaterial vertraut sinn, ginn et Ouschtereeër a subtile Referenzen am ganze Spill verspreet, fir eng extra Schicht vu Genoss ze addéieren.

Och wann de Fulkerson net explizit d'Original Zelda CD-i Spiller aus gesetzleche Grënn kann referenzéieren, empfänkt hien hir Inspiratioun wärend hie probéiert eng onofhängeg an eenzegaarteg Erfahrung mat Arzette ze kreéieren. Tatsächlech huet ee vun den originelle Kënschtler aus den CD-i Zelda Spiller, de Rob Dunlavey, zu der Weltkaart an der Niveau Konscht zu Arzette bäigedroen, an d'Verbindung tëscht deenen zwee Projeten ze weisen.

Wat d'Arzette ënnerscheet ass en eeschte Versuch fir eng vill bösart Ära vum Spill ze revitaliséieren. Dem Fulkerson seng Leidenschaft fir ënnergeschätzte Spiller a säi Glawen un hiren ongenotzten Potenzial si evident an dësem Projet. Mat Arzette hofft hien ze weisen datt mat Zäit, Ressourcen a gudde Spilldesign och "schlecht" Spiller an eppes agreabels an onvergiesslechs transforméiert kënne ginn.

Quellen: Nintendo Life