MediaTek stellt Dimensity 7200 Ultra Prozessor mat fortgeschratt Fonctiounen

MediaTek huet viru kuerzem säi leschte Prozessor, den Dimensity 7200 Ultra, a China enthüllt. Déngt als eng aktualiséiert Versioun vum virdrun verëffentlecht Dimensity 7200 Chip, bitt dësen neie Chipsatz verbessert Leeschtung a Featuren. D'Dimensity 7200 Ultra ass op TSMC's opzedeelen 4nm Prozess gebaut, versprécht verstäerkte Effizienz a Kraaftmanagement.

Dësen Octa-Core Prozessor besteet aus zwee ARM Cortex A715 Cores, op 2.8GHz ugeklot, a sechs Cortex A510 Cores, déi op 2GHz funktionnéieren. De Chipsatz gëtt begleet vum Mali-G610 GPU fir aussergewéinlech Grafikfäegkeeten. Et ënnerstëtzt souwuel LPDDR4x wéi och LPDDR5 RAM, suergt fir glat Multitasking a séier App lancéiert.

Den Dimensity 7200 Ultra ass entwéckelt fir Kameraen mat beandrockende Resolutioune vu bis zu 200MP z'ënnerstëtzen. Zousätzlech erméiglecht et 4K Videoopnam bei 30fps an erméiglecht Full HD + Displays mat enger Erfrëschungsrate vun 144Hz. MediaTek huet hir fënneft Generatioun MediaTek APU 650 fir effizient AI Veraarbechtung integréiert, während den Imagiq 765 ISP 14-Bit HDR Bildveraarbechtung erliichtert.

Als 5G-kompatibel Chipsatz ënnerstëtzt den Dimensity 7200 Ultra Dual 5G Standby, VoNR (Voice over New Radio), an Carrier Aggregatioun. Et bitt och den HyperEngine 5.0 Spillmotor, dee verännerlech Rendering an intelligent Kontroll ubitt fir Spillerfarungen ze verbesseren.

Och wann MediaTek keng spezifesch Apparater opgedeckt huet, déi den Dimensity 7200 Ultra benotzen, huet d'Xiaomi Ënnermark, Redmi, bestätegt datt hir zukünfteg Redmi Note 13 Pro + vun dësem Chipsatz ugedriwwe gëtt. Den Apparat ass geplangt dëse Mount ze starten a wäert en beandrockende 200MP Kamera Sensor hunn.

Mat der Aféierung vum Dimensity 7200 Ultra ass MediaTek weiderhin e Schlësselspiller am mobilen Prozessormaart, a liwwert fortgeschratt Fäegkeeten a Performance fir Smartphone Benotzer weltwäit.

