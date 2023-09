By

Déi australesch Fernsehperséinlechkeet Matthew Johnson, bekannt als Matty J, gouf als ALDI's Inaugural Chief Packing Officer (CPO) ernannt. Als Deel vu senger Roll wäert de Matty J dem ALDI säin éischten Täschverpackungsservice féieren, fir Sue fir Charity ze sammelen. D'Clientë kënne fir den $ 2 VIPacking Service entscheeden a genéisst kucken wéi de Matty J an aner Fräiwëlleger hir Epicerie packen wärend e Kaffi am Geschäft servéiert gëtt. All d'Fongen aus dësem Service gesammelt ginn un Camp Quality gespent, eng australesch Kannerkriibs Charity déi Fräizäitaktivitéiten a Spidolsprogrammer fir Kanner mat Kriibs organiséiert.

De Matty J huet seng Begeeschterung iwwer seng nei Roll ausgedréckt a gesot: "Wat eng Éier fir als ALDI Australien säin éischte Chief Packing Officer gewielt ze ginn. Ech wollt ëmmer e Chef Offizéier Titel. Hien huet och erwähnt datt hien seng Verpackungsfäegkeeten opgekläert huet fir sécherzestellen datt hien sou vill wéi méiglech Poschen fir dës grouss Saach packe kann.

De Matty J wäert perséinlech Poschen am ALDI Brookvale Buttek zu Sydney op September packen 16. Fir déi, déi net kënnen deelhuelen, hunn d'Australier d'Méiglechkeet Camp Quality Special Buys ze kafen oder un d'Charity ze spenden. ALDI passt all Clientspenden, déi am Geschäft oder online gemaach goufen, bis zum Wäert vun $ 100,000.

Den ALDI Managing Director zu NSW, Alex Foster, huet dem Matty J seng Verpackungsfäegkeeten ervirgehuewen an erwähnt datt hien duerch seng Schrëtt gesat gëtt fir sécherzestellen datt hien déi gëllen Reegele vun der Verpackung befollegt, inklusiv méi schwéier Elementer um ënnen a méi hell Elementer uewen ze setzen, wärend d'Brout evitéiert gëtt. .

D'ALDI huet scho méi wéi $ 5.3 Milliounen un Camp Quality gespent zënter der Partnerschaft mat der Charity am Joer 2020. Dëse Bäitrag huet 5,662 Kanner gehollef Fräizäitprogrammer deelzehuelen, organiséiert vun der Charity. Camp Quality CEO Deborah Thomas betount d'Wichtegkeet vun de Fongen, déi gesammelt goufen, a seet datt si Kanner erlaben, déi mam Trauma vu Kriibs konfrontéiert sinn, Zougang zu Spezialist Fleeg, eng ënnerstëtzend Gemeinschaft, Erhuelungsméiglechkeeten, pädagogesch Programmer an onvergiesslech Erfarungen.

