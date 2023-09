Martini Town: A Hollywood Norden Backlot zu Langley

Matten zu South Langley, Martini Town ass e bléien Hub fir Hollywood Nord Produktiounen. Dëse Besëtz, am Besëtz vum Martini Film Studios, gouf an urban Chicago transforméiert, kleng Stad Main Street USA, a verschidde aner Astellunge fir populär Shows a Filmer. De Récklot besteet aus enger Stadstrooss mat Storefronts, engem Kino, a souguer e Standalone Iessen.

D'Iddi fir d'Martini Town als Produktiounsbacklot ze kreéieren ass am Joer 2021 erstallt wéi d'Gemma Martini, Grënner a CEO vun Martini Film Studios, de Besoin fir bestëmmte Produktiounsplazen am Hollywood Norden realiséiert huet. Si huet e Produktiounsdesigner agestallt fir Zeechnungen ze kreéieren an se fir d'Zustimmung ofzeginn. Wéi och ëmmer, et war en Uruff vum Netflix deen de Prozess beschleunegt huet. Netflix huet hir Bedierfnes fir en New York Set ausgedréckt a bannent sechs Wochen hu si e Produzent agestallt, hir Show op Martini Town bruecht an en beandrockende New York Set gebaut.

Martini Town ass zënter e Go-to-Location fir Produktiounen ginn. Et huet als Kuliss fir iwwer 30 Projete gedéngt, dorënner Apple TV "Schmigadoon!" an de CW "Kung Fu." Den Erfolleg vun der Martini Town ass evident an der diverser Palette vu Produktiounen déi de Backlot benotzt hunn.

Wärend d'Schicksal vun der Serie "Grendel", déi gehollef huet d'Martini Town z'etabléieren, bleift onsécher well Netflix decidéiert net weiderzegoen, ass den Impakt op d'Langley vill onbestreideg. Martini Town ass eng wäertvoll Ressource fir d'Filmindustrie zu Hollywood Norden ginn, déi wesentlech Plazen an Astellunge fir eng breet Palette vu Produktiounen ubitt.

Mat sengem versatile Backlot a strategesche Standuert zu Langley, Martini Town lackelt weider grouss Produktiounsfirmen wéi Netflix an Hallmark un. Et huet sech als e wäertvollen Ergänzung zu der Filmindustrie zu Vancouver bewisen, a bitt eng Rei vun Astellungen fir Geschichten an d'Liewen op de groussen a klengen Ecran ze bréngen.

