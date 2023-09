Tenfold Creative lancéiert 'Made of Colour' Kampagne fir Marley New Zealand's Stratus Design Series Rainwater Systems

Tenfold Creative huet viru kuerzem eng nei Kampagne fir Marley Neuseeland's Stratus Design Series Reewaassersystemer agefouert. D'Campagne, genannt 'Made of Colour', benotzt flësseg Bewegungsanimatioun fir e Schlësselvirdeel vum Produkt ze markéieren. Am Géigesaz zu ville Konkurrentprodukter, déi e gemoolt Beschichtungsfinish hunn, steet d'Stratus Gamme eraus wéinst senger Faarf op molekulare Niveau agebonnen, wat zu engem vibrant a laang dauerhafte Finish resultéiert.

D'Stratus Design Serie Reewaassersystemer sinn a verschiddene populäre Dachfaarwen verfügbar, dorënner Schwaarz, Grey Friars, Ironsand, a FlaxBlack, zesumme mat stilvollen metallesche Finishen wéi Kupfer an Titan. Dës breet Palette vun Optiounen mécht de Stratus e Go-to-Wiel fir Designer an Hausbesëtzer déi de visuellen Appel vun hiren Eegeschafte kucken.

Fir déi innovativ 'Made of Colour' Kampagne ze erliewen, kënnen Zuschauer de geliwwerte Link besichen.

D'Campagne gouf vum Tenfold Creative entwéckelt, mat Schlësselpersounen involvéiert dorënner Scott Townsend, General Manager Marketing bei Marley Neuseeland, an Nigel Montgomery, Senior Product Manager. D'kreativ Team bei Tenfold Creative, gefouert vum Creative Partner Jon Raymen, Group Account Director Hayley Wallace, a Managing Director Brendon Gleeson, hunn zesumme geschafft fir d'Campagne zum Liewen ze bréngen.

Déi flësseg Bewegungsanimatioun, déi an der Campagne gewisen gouf, gouf vum InlandStudio erstallt, ënner der Leedung vum Gonzalo Nogues.

Insgesamt weist d''Made of Colour' Kampagne déi eenzegaarteg Features vun de Marley New Zealand Stratus Design Series Reewaassersystemer an ënnersträicht hir Fäegkeet fir en Touch vun Eleganz an Haltbarkeet zu all Immobilie ze addéieren.

- Stratus Design Serie Reewaassersystemer: Eng Rei vu Reewaassersystemer ugebuede vu Marley Neuseeland, ënnerscheet vun der agebauter Faarf op engem molekulare Niveau, wat zu engem attraktiven a elastesche Finish resultéiert.

- Zéngfold Kreativ

- Marley Neiséiland