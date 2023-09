D'Investisseuren waarden op d'Enn vun der Woch gespaant well d'Suergen iwwer d'Chinesesch Restriktiounen op iPhones an d'Stäerkung vum Dollar weider e Schied iwwer d'Weltmäert werfen. Berichter vu China, déi d'Benotzung vun iPhones vu Staatsbeamten bekämpfen hunn zu engem bedeitende Réckgang vun der Apple Maartkapitaliséierung gefouert, mat ongeféier 200 Milliarden Dollar an nëmmen zwee Deeg geläscht. Dëst huet och de méi breeden US Tech Secteur beaflosst an zu engem Réckgang vun den Aktien vu groussen Apple Fournisseuren an Asien gefouert. Well dem Apple seng Einnahmen staark op China hänkt, wou Dausende vun Aarbechter vun der Firma a senge Fournisseuren agestallt sinn, ass den Impakt vun dësen Trottoiren bedeitend.

Zur selwechter Zäit huet de China Huawei Technologies de Virverkaaf vu sengem neie Smartphone ugefaang, dem Mate 60 Pro +, wat zum Erfolleg vun der chinesescher Techfirma bäidréit fir d'US Sanktiounen ze iwwerwannen. Dëst bäidréit weider d'Konkurrenz an d'Erausfuerderunge vun Apple um weltwäite Maart.

Rising US Rendement an Erwaardungen vun nohalteg erhéngte Zënssätz hunn zu der rezenter Stäerkt vum Dollar bäigedroen. Den Dollar ass op der Streck fir eng aachte riichter Woch vu Gewënn géint e Kuerf vu Währungen opzehuelen. Forex Strategisten suggeréieren datt d'Stäerkt vum Dollar iwwerwannen wäert fir déi meescht grouss Währungen bis Enn vum Joer Erausfuerderung sinn. Dëst huet Drock op aner Währungen gesat, sou wéi den Onshore Yuan an de Yen, mam Yuan erreecht e 16-Joer niddereg an de Yen schwieft no bei der psychologesch wichteger 145 pro Dollar Linn.

Wéi Europa erwächt, bereede sech d'Investisseuren op e potenziell onbestänneg Enn vun der Woch vir. Déi pan-europäesch STOXX 600 Index huet e siwen-Dag Verléierer Sträif erlieft, déi schlëmmste zënter Februar 2018. Maart konzentréieren wäert och zu Schold-Ried franséisch Supermarché Händler Casino nodeems se aus Paräis SBF-120 Equity Index vun grouss Firmen ausgeschloss war .

Insgesamt huet d'Kombinatioun vu China Bedenken an Dollarstäerkt Onsécherheet an Volatilitéit op de weltwäite Mäert erstallt. Investisseuren beobachten dës Entwécklungen an hire potenziellen Impakt op verschidde Secteuren a Währungen no, fir en Erausfuerderung Enn vun der Woch.

Definitiounen:

- Maart Kapitaliséierung betrëfft: Den Total Dollar Wäert vun enger Firma hir aussergewéinlech Aktien vun Stock.

- Forex: De Währungsmäert wou Währungen gehandelt ginn.

- Presales: Den Akt fir e Produkt ze verkafen ier et offiziell un de Public verëffentlecht gëtt.

- Tech Secteur: Den Deel vun der Bourse, déi Firmen enthält déi op Technologie-relatéierte Produkter a Servicer fokusséiert sinn.

Source: Reuters (Ankur Banerjee)