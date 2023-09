De Charles Martinet gëtt Mario Ambassadeur: Eng nei Roll erkläert

Dem Nintendo säi beléifte Stëmmschauspiller, Charles Martinet, bekannt fir de Mario zanter iwwer 25 Joer ze stëmmen, iwwerhëlt eng nei Roll als "Mario Ambassadeur." An engem Video gepost vum Nintendo, diskutéieren Martinet a Shigeru Miyamoto iwwer dëse spannenden Iwwergang an dem Martinet seng Geschicht mam Charakter.

Als Mario Ambassadeur wäert dem Martinet seng Roll ëm d'Welt reesen fir d'Freed vun der Mario Famill ze deelen a mat de Fans ze verbannen. Hien huet seng Begeeschterung ausgedréckt iwwer d'Fans bei Eventer ze treffen an ze interagéieren mat deenen, déi him duerch d'Joren ënnerstëtzt hunn.

De Miyamoto, de Schëpfer vum Mario, huet de Martinet gelueft fir säin Engagement fir d'Freed ze verbreeden an d'Leit op d'Gesiichter ze bréngen. De Miyamoto huet betount datt dem Martinet seng nei Roll et him erlaabt weider ze reesen, beléifte Mario Stëmmen op Eventer ze maachen, Autogrammen z'ënnerschreiwen a mat Fans engagéieren.

Spekulatioun iwwer dem Martinet seng Roll ass am Juni gewuess no der Ukënnegung vun neie Mario-thematesche Spiller, wéi Super Mario Bros Wonder a WarioWare: Move It. E puer Fans hu gemierkt datt d'Stëmmen an den Trailer net wéi Martinet kléngen, wat fir Diskussiounen op de soziale Medien verursaacht huet. Wéi och ëmmer, Nintendo huet am August bestätegt datt de Martinet géif zréckzéien fir de Mario auszedrécken, hir Dankbarkeet auszedrécken an säi Bäitrag zu der Franchise ze honoréieren.

Mario Fans kënne sech op zukünfteg Verëffentlechungen freeën wéi Super Mario Bros Wonder, déi am Oktober verëffentlecht ginn, wou nei Stëmme fir e puer Mario Charaktere agefouert ginn. Et bleift ze gesinn wéi dës nei Stëmmen vun der Spillgemeinschaft opgeholl ginn.

Mat senger neier Roll als Mario Ambassadeur wäert de Charles Martinet weiderhin eng beléifte Präsenz an der Spillgemeinschaft sinn, Freed verbreeden a mat Fans weltwäit verbannen.

