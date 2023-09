Nintendo schléisst nei Inhaltsupdates fir Mario Kart Tour

Nintendo huet viru kuerzem ugekënnegt datt et net méi nei Inhalter fir säi populäre mobilen Rennspill, Mario Kart Tour, nom 4. Oktober verëffentlecht. An engem In-Game Message gedeelt op sozialen Medien vun engem Dataminer genannt OatmealDome, huet Nintendo seng Dankbarkeet un d'Gemeinschaft ausgedréckt fir ze spillen an huet opgedeckt datt zukünfteg Touren am Spill aus Inhalter besteet, dee scho verëffentlecht gouf. Dëst bedeit datt keng nei Coursen, Chauffeuren, Karts oder Segelflugzeuge bäigefüügt ginn, an de bestehenden Inhalt gëtt onbestëmmt recycléiert.

Trotz dem Mangel un neien Updates bericht Eurogamer datt d'Spill fir déi absehbar Zukunft spielbar bleift. Mario Kart Tour, deen am September 2019 lancéiert gouf, war e grousse Succès fir Nintendo, generéiert ongeféier $ 293 Milliounen u Einnahmen weltwäit wéi September 2022. Wéi och ëmmer, d'Spill huet säi fairen Deel vu Kontrovers konfrontéiert, mat Kritik riicht op seng "Spotlight Pipes" Gacha Mecanicien, déi als Lootboxen mat onbekannte Chancen funktionéiert hunn. Dës Päifen goufen am September 2022 geläscht, awer Nintendo steet am Moment mat engem Klassenaktiounsprozess vun engem Elterendeel deem säi Kand angeblech $ 170 op Spotlight Pipes ausginn huet ouni hiert Wëssen.

Wärend keng nei Updates fir Mario Kart Tour geplangt sinn, schafft Nintendo weider un aner mobil Spiller wéi Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, a Super Mario Run. Zousätzlech erweidert d'Firma seng Geschäftsentwécklungen a Beräicher wéi Eventorganisatioun, nieft sengem rezenten Erfolleg mam The Super Mario Bros. Movie.

