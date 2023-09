Nintendo fir Stoppen Neien Inhalt ze addéieren Mario Kart Tour Mobile Spill

By

Nintendo an de Spillverlag DeNA wäerten ophalen neien Inhalt fir dat populärt mobilt Spill Mario Kart Tour ze kreéieren ab dem 4. Oktober. Dës Beweegung hindeit datt Nintendo säi Fokus vun Handyspiller ewech verréckelt.

Fir den Anniversaire vum Spill ze feieren, gëtt neien Inhalt als Deel vum Anniversary Tour ab dem 20. September verëffentlecht. Wéi och ëmmer, nom Start vum Battle Tour de 4. Oktober wäert Nintendo nëmmen alen Inhalter erausginn. D'Firma huet gesot: "Keng nei Coursen, Chauffeuren, Karts oder Segelflugzeuge ginn no der Battle Tour ab dem 04/10/2023 bäigefüügt." Nintendo huet keng Erklärung fir dës Entscheedung geliwwert, awer huet Hoffnungen ausgedréckt datt d'Spiller d'Spill weider genéissen.

Mario Kart Tour ass e bedeitende Succès fir Nintendo, a gëtt säin zweet héchst verdéngende mobilt Spill nom Fire Emblem Heroes. Mat 230 Milliounen Downloads huet et ongeféier $ 243 Milliounen u Recetten generéiert. Wéi och ëmmer, mobil Spiller hunn e relativ klenge Prozentsaz vum Nintendo säi Gesamtakommes ausgemaach am Verglach mat Konkurrenten wéi Activision an Take-Two.

Trotz Nintendo säi limitéierten Erfolleg am mobilen Spillmaart, hunn aner Firmen weider an dësem Secteur investéiert. Sony, zum Beispill, plangt ongeféier 50% vu senge Spiller bis 2025 op Handy a PC verfügbar ze sinn, mat 20% vun neie PlayStation Spiller fir Smartphones entwéckelt. An der Verfollegung vun dësem Zil huet Sony d'lescht Joer d'PlayStation Studios Mobile Division gestart.

Dem Nintendo seng Entscheedung fir den Zousatz vun neien Inhalt op Mario Kart Tour ze stoppen reflektéiert d'Erausfuerderunge vun der Firma an der mobiler Spillindustrie. Wéi och ëmmer, et bleift ze gesinn ob dës Beweegung eng méi grouss Verréckelung an der Gesamtstrategie vun Nintendo bedeit.

