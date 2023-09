Wann e Broken Auto e Quick Fix gëtt: Mechanic's Special Stories

An enger iwwerraschender Wendung vun Eventer huet e Sacramento-baséiert BMW i3 Verkeefer sech am schlëmmsten Albtraum vun engem Verkeefer fonnt, wann e Keefer hiren futtis Auto bannent Minutte fixéiert huet, an $3,000 u Wäert derbäigesat huet. Dës Geschicht huet séier Popularitéit gewonnen, souguer d'Opmierksamkeet vum Adam Savage vu Mythbusters. Dee selwechte Szenario ass mam Auteur vun dësem Artikel geschitt, deen op der Fixéierungssäit vun der Equatioun war.

Den Auteur deelt hir Erfahrung vu véier Stonne vu Detroit ze fueren fir e gratis Jeep opzehuelen deen vun engem Ohio State University College Student ugebuede gouf. De Problem mam Jeep huet sech als einfache Problem mat de Flexplackbouten erausgestallt, déi den Auteur a kuerzer Zäit fixéiert huet. Amplaz mam Jeep fort ze fueren, huet den Auteur décidéiert de Verkeefer net opgeregt ze ginn an huet et him iwwerlooss fir ze fixéieren. Den Auteur ënnersträicht, datt hir Absicht net war, vun der Situatioun ze profitéieren, mee dat moralesch richteg ze maachen.

Den Artikel geet weider fir eng Lëscht fir e futtis BMW i3 ze diskutéieren. De Verkeefer beschreift de Problem mat der Elektromotorelektronik vum Auto a wéi et duerch e Feeler oder Sensorfehler verursaacht gouf. Trotz dem Problem betount de Verkeefer datt de Rescht vum Auto, och d'Batterie, an enger exzellenter Form ass. Dës Oplëschtung stellt eng Geleeënheet fir een mechanesch geneigt oder Deeler brauch fir e wrecked i3 ze reparéieren.

D'Geschichte vum BMW i3 Verkeefer an den Auteur vun dësem Artikel markéieren de potenzielle Wäert, deen mat e bësse Wëssen an Effort zu engem futtis Auto bäigefüügt ka ginn. Et stellt och d'Fro op wat d'Recht Saach ze maachen ass, wann Dir esou Méiglechkeeten presentéiert. Wärend e puer perséinleche Gewënn prioritären, anerer prioritär moralesch Iwwerleeungen. Schlussendlech läit d'Entscheedung mam Individuum an hiren Ëmstänn.

Quellen:

- Jalopnik Artikel: "Hei ass wat geschitt ass wéi ech 500 Meilen gefuer sinn fir e gratis Auto opzehuelen"

Definitiounen:

– Mechanic's Special: E Begrëff dee benotzt gëtt fir e Gefier ze beschreiwen dat zu engem niddrege Präis ugebuede gëtt wéinst senge mechanesche Probleemer, an der Hoffnung datt de Keefer et fäeg ass et ze fixéieren a säi Wäert ze restauréieren.

- Flex Plack Bolzen: Bolzen déi d'Flexplack sécheren, e Bestanddeel deen de Motor an den Dréimomentkonverter an engem automateschen Iwwerdroungssystem verbënnt.

- Elektresch Motorelektronik (EME): bezitt sech op den Inverter deen DC Stroum vun der Batterie an AC fir den Elektromotor an engem elektresche Gefier konvertéiert. Ofdeckt duerch Garantie fir eng spezifesch Zäit.

- De Jeep: Bezitt op dat spezifescht Gefier dat am Artikel erwähnt gëtt, e Jeep deen den Auteur fixéiert huet ier hien et fir den urspréngleche Verkeefer verlooss huet fir ze reparéieren.