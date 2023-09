Sheldon Menery, Creator of Magic: The Gathering's Commander Format, passéiert fort

De Sheldon Menery, de Créateur vum Commander, de populärste Spillstil fir d'Handelskaartespill Magic: The Gathering, ass no enger siwe Joer Kampf géint Kriibs gestuerwen. Dem Menery seng Fra, Gretchyn Melde, huet säi friddleche Passage op Facebook ugekënnegt, wat gefollegt gouf vun engem Ausbroch vu Kondolenzen aus der Tablettop Gaming Gemeinschaft.

Commander ass e Multiplayer-Format vu Magic deen dräi oder méi Spiller erlaabt mat eenzegaartegen 100-Kaarten Deck an engem eenzege Leader Charakter deelzehuelen. Ursprénglech entworf als zwee-Spiller Spill, Commander bitt e méi Casual Stil vum Spill an encouragéiert kreativ Ausdrock. De Menery selwer hat eng Ënnerschrëftdeck mam Numm "You Did This To Yourself", déi d'Kaarte vun de Géigner als Waffe géint si benotzt huet.

De Commander Format ass aus dem Elder Dragon Highlander (EDH) Format gewuess, wat de Menery wärend senger Zäit am Militär begéint huet. Als High-Ranking Riichter um Magic Pro Tour huet de Menery eng pivotal Roll gespillt fir d'EDH Variant ze verfeineren an auszebauen, schliisslech d'Regierungsorgan vum Format gegrënnt, bekannt als The Commander Rules Committee. Dës Fräiwëlleger Organisatioun, an Zesummenaarbecht mat Wizards of the Coast, dem Verlag vu Magic: The Gathering, gëtt Orientatioun iwwer Regelen Upassungen, verbuede Kaarten, an nei Kaarte fir de Commander Format.

Menery huet de Kommandant als eng Paus vu kompetitiv Magic gesinn an huet seng Fäegkeet betount fir mat Frënn gedeelt a genéisst ze ginn. Seng Bäiträg zu Magic verlängert iwwer de Commander Format. Hie war instrumental fir de Riichterprogramm ze formen an huet als Niveau 5 kompetitiv Magic Riichter gedéngt. Menery war och e produktiven Schrëftsteller an Inhaltscreator, huet seng Expertise duerch Artikelen, Videoen a Podcasts gedeelt.

Wizards of the Coast hunn hir déif Trauer beim Verloscht vum Sheldon Menery ausgedréckt a seng bedeitend Bäiträg zu der Magic Gemeinschaft unerkannt. Si hunn de Menery als Trailblazer, Influencer, a geéierte Member vun der Magic: The Gathering Gemeinschaft gelueft. Hien hannerléisst eng dauerhaft Ierfschaft duerch seng Aarbecht um Commander Format a seng Engagement fir d'Spill eng begréissend an erfreelech Erfahrung fir Spiller vun all Hannergrënn ze maachen.

Dem Sheldon Menery säin Impakt op d'Magic Gemeinschaft kann net iwwerschätzt ginn. Hie wäert fir seng Frëndlechkeet, Generositéit a Leidenschaft fir d'Spill erënnert ginn. Säi Verloscht ass déif gefillt vun deenen, déi hien kannt hunn, a seng Ierfschaft wäert duerch eng Onmass Spiller weiderliewen.

Quellen: Facebook, Polygon