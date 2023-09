Dänesch Luxushändler verbessert d'Bestellungsmanagement fir eng nahtlos Akafserfahrung

By

Tecsys Inc., e féierende Supply Chain Management an Omnichannel Commerce Software Provider, huet mat Magasin du Nord, enger renomméierter dänescher Departementgeschäft Kette, zesummegeschafft fir seng Bestellungsmanagement Fäegkeeten z'erhéijen. Andeems Dir Tecsys 'komposéierbar Bestellungsmanagement Software, Omni ™ OMS, benotzt, ass Magasin du Nord fäeg senge Clienten eng vereenegt Akafserfahrung ze bidden déi nahtlos souwuel am Geschäft wéi och online Channels integréiert.

Magasin du Nord, mat iwwer 150 Joer Erfarung um skandinaveschen Maart, erkennt d'Noutwendegkeet fir sech un déi evoluéierend Konsumentlandschaft unzepassen. Mat de modulare Fäegkeeten vum Tecsys 'Omni ™ OMS, kann den Händler déi verännert Ufuerderunge vu senge Clienten këmmeren an seng Back-End Operatioune fir effizient Bestellungsausféierung stäerken.

Andeems Dir d'Flexibilitéit vun der Tecsys Plattform benotzt, kann Magasin du Nord seng Verkafskanäle personaliséieren fir de Virléiften vu senger Clientèle ze passen. Dëst beinhalt d'Offeren Optiounen wéi Schléissfach Pickups, klickt a sammelen, a Schëff-zu-Haus Servicer. Déi intelligent Algorithmen vum Omni ™ OMS erméiglechen och eng optimal Bestellungsrouting baséiert op Produktkategorien an Inventardaten, fir effizient Erfëllung ze garantéieren, wärend Cliente Virléiften respektéieren.

D'Zesummenaarbecht tëscht Tecsys a Magasin du Nord reflektéiert den Engagement vum Händler fir personaliséiert Shoppingerfarungen ze liwweren. D'Ëmsetze vum Omni ™ OMS erlaabt Magasin du Nord Echtzäit Inventarupdates a genee Lagerverfügbarkeet iwwer all Verkafsplattformen ze bidden. Dësen Niveau vun Transparenz verbessert Client Zefriddenheet a setzt e Benchmark fir Omnichannel excellence.

Den Adam Krajewski, Vizepräsident vu professionnelle Servicer bei Tecsys, beliicht déi erfollegräich Moderniséierung vum Logistik-IT am Magasin du Nord. Hie betount de Konkurrenzvirdeel deen den Händler duerch d'Benchmark Bestellungsmanagement Fäegkeeten kritt, déi vum Omni ™ OMS geliwwert gëtt. Op dësem Erfolleg baut d'Partnerschaft tëscht Tecsys a Magasin du Nord fir weider nei Norme fir d'Handelsindustrie ze setzen.

Dem Magasin du Nord seng Zesummenaarbecht mat Tecsys representéiert eng strategesch Visioun déi mat technescher Präzisioun ausgefouert gëtt. Als Firma déi an der Spëtzt war fir aussergewéinlech Clientserfarungen ze liwweren fir méi wéi engem Joerhonnert, ass Magasin du Nord engagéiert fir seng Ierfschaft vun Exzellenz mat der Ënnerstëtzung vun Tecsys weider ze verbesseren.

