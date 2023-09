macOS Sonoma: Wat ze erwaarden vun der leschter Versioun vu macOS

By

Apple huet de Verëffentlechungsdatum vum macOS Sonoma ugekënnegt, och bekannt als macOS 14, deen de 26. September fir de Public verfügbar ass. Dës lescht Versioun vu macOS bréngt e puer nei Features déi d'Benotzererfarung verbesseren an et méi ähnlech wéi iOS maachen.

Ee vun de Schlësselupdates am macOS Sonoma ass d'Zousatz vun Desktop Widgets, déi Mac Benotzer erlaben hir Desktops mat nëtzlechen an interaktiven Widgets ze personaliséieren. Dës Fonktioun ass wäit populär op iOS Apparater, an elo kënnen Mac Benotzer déi selwecht Komfort a Funktionalitéit genéissen.

Videoconferencing ass e wesentleche Bestanddeel vun eisem Liewen ginn, a macOS Sonoma zielt dës Erfahrung mat neie Featuren ze verbesseren. De Betribssystem wäert Écran Sharing Tools an e Presenter Overlay aféieren, wat d'Spriecher erméiglecht sech virun engem gemeinsame Bildschierm während Video Uriff ze beweegen.

Safari, de Standardbrowser op macOS, kritt och bedeitend Updates am Sonoma. Ee vun de bemierkenswäerten Ergänzunge ass Browserprofile, wat d'Benotzer erlaabt verschidde Sets vu Lieszeechen ze kreéieren an hir Surferfahrung op Basis vun hire Virléiften ze personaliséieren. Zousätzlech wäert d'Sichfunktionalitéit am Safari méi reaktiounsfäeger sinn, d'Benotzer méi séier a méi genee Resultater ubidden.

Fir macOS Sonoma z'installéieren, braucht Dir e kompatiblen Apparat. Déi éischt Modeller déi dësen Betribssystem ënnerstëtzen enthalen den 2018 MacBook oder Mac Mini, den 2019 iMac, den 2017 iMac Pro, den 2019 Mac Pro oder den 2022 Mac Studio. Et ass wichteg ze garantéieren datt Ären Apparat de Mindestfuerderunge entsprécht fir déi aktualiséiert Features a Verbesserungen ze genéissen déi Sonoma ubitt.

Als Conclusioun versprécht macOS Sonoma spannend nei Features an Verbesserunge fir Mac Benotzer ze bréngen. Mat Desktop Widgets, verbesserte Videokonferenzfäegkeeten, an e méi reaktiounsfäeger Safari Browser, wäert dës lescht Versioun vu macOS eng besser Benotzererfarung an eng méi enk Integratioun mat iOS Apparater ubidden.

Definitiounen:

– macOS: Eng Serie vu Betribssystemer entwéckelt vun Apple Inc. fir hir Macintosh Computeren.

– Sonoma: De Codenumm fir déi lescht Versioun vu macOS, och bekannt als macOS 14.

- iOS: De mobilen Betribssystem entwéckelt vun Apple Inc. fir hir iPhone, iPad an iPod Touch Apparater.

Quellen:

