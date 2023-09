Logitech enthüllt d'Reach: Eng versatile Webcam fir Remote Presentatiounen a Livestreams

By

Logitech huet de Start vun hirer neier Webcam ugekënnegt, der Reach, entworf fir interaktiv Remote Reuniounen, Online Tutoring, Livestreams a Presentatiounen. D'Standout Feature vum Reach ass säi flexibelen an artikuléierende Aarm, wat et erlaabt eng einfach Bewegung a souguer erofgaang Videomaterial ze maachen.

Mat der Reach zielt Logitech eng Léisung fir net-digital Show-and-Tell Presentatiounen ze bidden, wou d'Benotzer bequem Videoe vun Artikelen op hirem Schreifdësch erfaassen kënnen. D'Artikulatioun vun der Kamera follegt verschidde Achsen, bitt eng verstäerkte Villsäitegkeet beim Erfaassung vum Videoinhalt. Zousätzlech bitt d'Reach vertikal Bewegung a Verloschtlos Zoom bis zu 4.3x, fir datt d'Benotzer hiren Inhalt effektiv weisen kënnen.

D'Kamera selwer ass eng verstäerkte Versioun vum populäre Logitech Streamcam, mat verbesserte Glasoptik an eng nei Smart Autofokus Feature. Et bitt 1080p / 60fps Videofäegkeeten a bitt eng Plug-and-Play Erfahrung, verbënnt iwwer USB an integréiert mat de meeschte Computeren a Streaming Plattformen. D'Reach kënnt och mat engem Low-Profil Randclamp fir eng kompakt a streamlined Benotzererfarung.

Och wann Logitech keng Präisser an Disponibilitéitsdetailer fir d'Reach verëffentlecht huet, ginn fréi Adoptanten e reduzéierte Präispunkt vun $300 bis $400 duerch eng Indiegogo Enterprise Kampagne ugebueden. D'Firma huet decidéiert d'Kamera duerch dës Plattform ze finanzéieren anstatt traditionell Mëttelen. De Logitech Produkt Lead, Gaurav Bradoo, sot datt Maartfuerschung hinnen gefouert huet eng End-to-End Léisung ze bidden anstatt e Standalone Mount.

Logitech mécht weider Schrëtt a verschiddene Beräicher, mat rezenten Updates fir seng Pebble Linn vun Tastaturen an der Verëffentlechung vun der G Pro X Superlight Gaming Maus.

Source: [The Verge](Source)