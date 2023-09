D'Humane Society for Tacoma & Pierce County verbessert Websäit Accessibilitéit mat Recite Me Assistive Technology

D'Humane Society for Tacoma & Pierce County huet e Schrëtt a Richtung Inklusivitéit geholl andeems se eng inklusiv Onlineerfahrung duerch Recite Me Assistenztechnologie ubidden. Dës Beweegung zielt fir Barrièren ze läschen an Zougang zu Onlineinhalt a Servicer fir all Websäit Besucher ze bidden.

Am Aklang mat der Diversitéit an der Inklusiounsstrategie vum Ënnerstand, déi nei Accessibilitéit a Sproochunterstëtzungsinstrumenter erlaben de Besucher hir digital Erfahrung ze personaliséieren. Dëst ass besonnesch gutt fir Leit mat Behënnerungen, Léierschwieregkeeten, visuell Behënnerungen, an déi deenen hir éischt Sprooch net Englesch ass. Dës Tools adresséieren d'Bedierfnesser vun iwwer 25% vun der Bevëlkerung, déi Hindernisser begéine kënnen wann se op der Websäit vum Ënnerstand navigéieren.

D'Recit Me assistive Toolbar, op der Websäit vun der Humane Society for Tacoma & Pierce County, bitt eng Rei vu Funktiounen. Dës enthalen Écran Liesfunktionalitéit, Multiple Lieshëllef, personaliséierbar Stylingoptiounen, an eng On-Demand Live Iwwersetzungsfunktioun. Mat Ënnerstëtzung fir iwwer 100 Sproochen, dorënner 65 Text-zu-Ried-Optiounen, garantéiert d'Toolbar datt all Besucher d'Informatioun an d'Servicer vum Ënnerstand ouni Problem kréien.

Leslie Dalzell, CEO vun der Humane Society for Tacoma & Pierce County, betount d'Wichtegkeet fir en inklusivt Ëmfeld ze kreéieren wou Gemeinschaftsmemberen sech wëllkomm fillen an abegraff sinn. D'Zousatz vun der Toolbar erweidert d'Erreeche vun hiren Ënnerstëtzungsservicer an hëlleft méi Hausdéieren a Famillen zesummen ze halen.

An der heiteger digitaler Welt kënnen Zougangsbarrièren Individuen benodeelegen déi déi néideg Tools feelen fir effektiv online Inhalter ze navigéieren. De Ross Linnett, Grënner a CEO vu Recite Me, betount d'Bedeitung vun enger inklusiver Onlineerfarung déi op d'Bedierfnesser vun all Eenzelne entsprécht. Mat méi Organisatiounen, déi Accessibilitéitsinstrumenter adoptéieren, gëtt et méi einfach fir déi, déi online Barrièren hunn, Zougang zu Informatioun a Servicer nahtlos ze kréien.

Fir d'Accessibilitéitsunterstëtzungsinstrument vum Ënnerstand z'entdecken, besicht d'Humane Society for Tacoma & Pierce County Websäit a klickt op d'Optioun "Accessibility Tools" uewe riets op der Säit.

Quellen: The Humane Society for Tacoma & Pierce County