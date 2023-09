Wall Street Slumps op China's iPhone Trottoiren

By

D'Wall Street huet e Réckgang erlieft wéi dem Tech-Riese Apple seng Entscheedung fir iPhones ze bekämpfen an Äntwert op China seng Restriktiounen op iPhone Notzung verursaacht e Verkaf vun Tech Aktien. Déi breet Suerg ass datt d'Aktioun vu China iwwer iPhones ka verlängeren fir aner Techfirmen ze beaflossen, besonnesch Chiphersteller. D'Aktie vun Apple sinn fir den zweeten Dag hannereneen ëm 2.9% gefall als Äntwert op déi erweidert Grenzen vu China, déi elo Staatsbeamten verbidden iPhones op der Aarbecht ze benotzen. China gëtt bericht iwwerluecht dëst Verbuet op aner staatlech Firmen an Agenturen auszebauen. Den Timing ass ongënschteg fir Apple, mat der Verëffentlechung vum héich erwaarten iPhone 15.

Zousätzlech huet d'Wall Street den Drock konfrontéiert wéinst Daten vum US Labor Department, wat eng Ofsenkung vun der Zuel vun den Amerikaner opgedeckt huet fir de Chômage ze maachen. Mat nëmmen 216,000 Areeche representéiert dëst den niddregsten Niveau zënter Februar. D'Investisseure si besuergt iwwer d'Äntwert vun der Federal Reserve op dës Donnéeën, well se hir enk Währungspolitik Haltung verstäerken duerch Suergen iwwer persistent Inflatioun. Trotz der Angscht virausgesot de Maart datt d'Fed d'Tariffer dëse Mount onverännert bleift (op ongeféier 93%), awer d'Wahrscheinlechkeet vun enger Paus am November ass vill méi niddereg bei 53.5%.

Trotz dësen Entwécklungen schéngt den australesche Bourse gréisstendeels net beaflosst ze sinn. Futures weisen e liichte Steigerung mat der ASX SPI erop vun 0.1% op 7,168 Punkten um 7:30am AEST. Et bleift ofzewaarden, wéi den Dag entweckelt, mee den Ament gëtt mat engem rouege Start erwaart.

