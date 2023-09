Herr Memorial Library fördert Digital Inklusioun wärend der Digital Inclusioun Woch

D'Herr Memorial Library zu Mifflinburg ass gewidmet fir digital Equity an Inklusivitéit an der Gemeinschaft ze förderen. Am Kader vun der Digital Inclusion Week, déi vum 2. Oktober bis de 6. Oktober stattfënnt, organiséiert d'Bibliothéik eng Serie vu speziellen Eventer fir d'Leit iwwer d'Virdeeler vun der digitaler Inklusioun ze educéieren an z'erméiglechen.

Digital Inklusioun bezitt sech op den Effort fir sécherzestellen datt all Eenzelen, onofhängeg vun hirem sozioekonomesche Status, Zougang zu an d'Fäegkeet hunn Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien (ICT) wéi Computeren an Internet ze benotzen. Et zielt den digitalen Trenn ze iwwerbrécken, gläich Chancen un Individuen ze bidden, déi soss an der ëmmer méi digitaler Welt hannerlooss kënne sinn.

Wärend der Digital Inclusion Week wäert d'Herr Memorial Library verschidden Eventer organiséieren fir digital Inklusioun ze förderen. Dës Eventer kënnen Atelieren iwwer Basis Computerfäegkeeten, Internetsécherheet an Online Ressourcen fir Fuerschung a Léieren enthalen. Andeems Dir dës pädagogesch Méiglechkeeten ubitt, zielt d'Bibliothéik Membere vun der Gemeinschaft z'erméiglechen hir digital Alphabetiséierung ze verbesseren a méi zouversiichtlech a kompetent ze ginn am Gebrauch vun digitale Technologien.

D'Participatioun vun der Bibliothéik un der Digital Inclusion Week entsprécht seng Missioun als Ressource a Versammlungsplaz fir all Member vun der Gemeinschaft ze déngen. Andeems d'Digital Equity an Inklusivitéit fördert, schafft d'Bibliothéik un der digitaler Divisioun ze verkierzen an ze garantéieren datt jiddereen Zougang zu de Méiglechkeeten a Ressourcen huet, déi vum digitalen Zäitalter ugebuede ginn.

Insgesamt ass d'Digital Inklusiounswoch an der Herr Memorial Library eng wichteg Initiativ déi zielt fir Eenzelpersounen iwwer d'Virdeeler an d'Wichtegkeet vun der digitaler Inklusioun ze educéieren an z'erméiglechen. Andeems se digital Equity bannent der Gemeinschaft förderen, mécht d'Bibliothéik e wesentlechen Impakt op d'Liewe vu senge Patréin, a liwwert hinnen d'Tools a Fäegkeeten, déi néideg sinn fir an der digitaler Welt ze fléien.

