LG's C3 OLED Fernseher: E Solid Deal fir Sublim Bildqualitéit

Dem LG seng lescht Linn vun OLED Fernseher huet endlech eng bedeitend Präisreduktioun gesinn, wat se méi zougänglech fir Konsumenten mécht. De 42-Zoll C3 OLED, besonnesch, ass elo verfügbar fir ënner £ 1000, representéiert eng £ 400 Remise vum ursprénglechen Verkafspräis.

Wärend den C3 net e komplette Reform am Verglach zu sengem Virgänger ass, den C2, bitt et e puer bemierkenswäert Verbesserungen. Den neie Modell weist den Alpha 9 Gen 6 Prozessor, deen d'Benotzererfarung verbessert an nei intern Features virstellt. Ee vun dëse Funktiounen ass den Object Enhancer, deen de Virdergrond Charaktere a Requisiten an Szenen verbessert. Zousätzlech upscaler LG's AI Super Upscaling Pro sub-4K Footage a reduzéiert Geräischer fir méi schaarf Biller. De C3 enthält och Quick Media Switching VRR, eliminéiert de schwaarze Bildschierm deen optrieden wann d'Inputen wiesselen.

Och wann et den Evo Panel feelt, deen a gréissere Modeller fonnt gëtt, wat zu enger méi niddereger Hellegkeet resultéiert, liwwert den C3's OLED Display nach ëmmer richteg-ze-Liewen Faarwen, oniwwertraff Kontrast, an déif Schwaarz. D'Benotzer hunn de leschte Joer C2 Modell fir seng aussergewéinlech Leeschtung gelueft, sou datt et gëeegent ass fir verschidden Inhalter, vu Filmer bis TV Serien.

Weider verbessert säin Appel, de C3 ass mat véier HDMI 2.1 Ports ausgestatt, déi fäeg sinn 4K / 120Hz Output. D'Spiller wäerten dës Feature schätzen, well et e glat Spillspill op Konsolen oder PCs erlaabt. De Fernseh bitt och VRR Ënnerstëtzung mat HDMI Forum VRR, AMD FreeSync, an Nvidia G-Sync, fir eng tréinefräi a stotterfräi Spillerfarung ze garantéieren.

Mat dem Präis drop op LG's OLED Fernseher, stellt de C3 eng exzellent Geleeënheet fir an engem héichqualitativen, kompakten Fernseh mat impressionanter Bildqualitéit an enger reaktiounsfäeger Benotzererfarung ze investéieren. Egal ob Dir e Cinephil oder e Gamer sidd, dësen Deal ass derwäert ze berécksiichtegen.

