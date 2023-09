LG enthüllt 118-Zoll MAGNIT Mikro LED TV

LG ass an de Micro LED TV Maart agaangen mat senger leschter Offer, dem 118-Zoll MAGNIT. Dësen neien Fernseh ass momentan de nootste Konkurrent vum Samsung's The Wall 110-Zoll, deen de Maart zënter sengem Start dominéiert huet.

Den 118-Zoll LG MAGNIT huet e 4K Micro LED Panel mat enger 120Hz Erfrëschungsrate, 250-nit Hellegkeet, an HDR10 an HDR10 Pro Support. Et gëtt ugedriwwen vum LG's Alpha 9 Prozessor a leeft op der WebOS Plattform vun der Firma. De Fernseh enthält och AirPlay 2 a Miracast Integratioun an zwee 50-Watt Spriecher fir eng immersiv Audioerfahrung.

Wéi och ëmmer, de LG MAGNIT kënnt mat engem heftege Präis vun $ 237,000, wat et méi deier mécht wéi Samsung's 110 Zoll Offer bei $ 149,999. LG huet nach net d'Disponibilitéit vum Fernseh ugekënnegt.

Nieft dem MAGNIT huet LG och d'LG OLED M3 Opstellung agefouert, déi aus dräi Gréissten besteet: 77-Zoll, 83-Zoll, an 97-Zoll. Dës OLED Fernseher hunn eng 4K Opléisung an eng 120Hz Erfrëschungsrate. D'Standout Feature vum OLED M3 ass seng drahtlose Konnektivitéitsléisung, bekannt als Zero Connect Box, déi d'Bedierfnes fir Kabelen eliminéiert fir direkt un den Fernseh verbonnen ze sinn.

Laut LG ass den OLED M3 den éischte Konsument Fernseh fir Echtzäit Video an Audio Iwwerdroung op bis zu 4K 120Hz duerch seng drahtlose Konnektivitéitsléisung ze bidden. Präisser an Disponibilitéit fir d'OLED M3 Opstellung sinn nach net ugekënnegt.

Quellen:

- Samsung The Wall Luxury 8K TV: Samsung Newsroom

- D'Mauer 110-Zoll Mikro LED TV: Samsung Newsroom

- LG enthüllt 118-Zoll MAGNIT Micro LED TV: LG Newsroom

- LG OLED M3: LG Newsroom