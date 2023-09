Samsung Galaxy S24 Ultra: Déi lescht Lecke verroden Schlëssel Spezifikatioune

By

Déi kommend Samsung Galaxy S24 Ultra generéiert vill Buzz, an de Leakster Yogesh Brar huet d'Spekulatioun bäigefüügt andeems hien eng Lëscht vu Schlësselspezifikatiounen deelt. Wärend e puer vun de Leckage fréier Berichter bestätegen, ginn et och e puer Iwwerraschungen.

Eng bemierkenswäert Feature ass d'Benotzung vun engem Titanrahmen, inspiréiert vun den Designwahlen vun Apple. Wéi och ëmmer, d'Ännerung vum Material gëtt net erwaart e wesentlechen Impakt op d'Gewiicht ze hunn. Tatsächlech gëtt d'Galaxie S24 Ultra geruff 1g méi hell ze sinn wéi säi Virgänger, mat engem Gewiicht vun 233g. Dëst ass am Géigesaz zu den iPhone Pro Modeller, déi méi hell wäerte sinn duerch e Wiessel vun Edelstol op Titan.

Wat d'Prozessoren ugeet, wärend Berichter iwwer Exynos e Comeback gemaach hunn, schéngt et datt d'Galaxie S24 Ultra exklusiv de Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz wäert benotzen. Et gëtt spekuléiert datt dëst d'"fir Galaxy" Versioun vum Prozessor wäert sinn, mat verstäerkte Fäegkeeten.

Den Affichage vum S24 Ultra gëtt gesot als e 6.8 ″ LTPO AMOLED Panel mat QHD + Opléisung. Et gi Rumeuren vun engem Schalter op e flaach Design, an den Ecran gëtt erwaart aussergewéinlech hell ze sinn, mat enger Peak Hellegkeet vun 2,200 nits.

De Kamerasystem op der S24 Ultra kritt bedeitend Upgrades. Et gëtt rumoréiert en neien 200MP Sensor ze hunn, bekannt als den HP25X. Wärend d'Sensorgréisst d'selwecht bleift bei 1/1.3 ″, Verbesserungen am Autofokus a Pixel Binning Technologie ginn erwaart. Zousätzlech gëtt d'3x Telekamera mat engem neien 50MP Sensor ausgestatt, wat verbessert Fäegkeeten ubitt. Wéi och ëmmer, d'12MP ultrabreet an d'12MP Selfie Kamera kënnen keng Upgrades kréien. De Periskopmodul behält säin 10MP Sensor.

Am Géigesaz zu fréiere Rumeuren gëtt de S24 Ultra elo spekuléiert fir eng 5,000mAh Batterie mat 45W kabelt Laden ze behalen, anstatt déi erwaart 65W Ladung.

Wärend dës Fuite spannend Abléck an de Samsung Galaxy S24 Ultra ubidden, ass et wichteg ze bemierken datt d'Verëffentlechung vun der S24 Serie nach e puer Méint ewech ass, a méi zouverlässeg Rumeuren ginn méi no beim Startdatum erwaart.

