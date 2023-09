Nei Cashless Bezuelungsfunktioun mécht Bedenken iwwer Privatsphär

Eng nei cashless Bezuelfunktioun agefouert vu Samsung huet Bedenken iwwer Privatsphär bei e puer Benotzer gefouert. D'Fonktioun erlaabt d'Benotzer Bezuelungen mat hiren Samsung-Geräter ze maachen, wéi Telefonen oder Aueren, eliminéiert d'Bedierfnes fir kierperlech Suen oder Kaarten ze droen. Och wann dëst fir e puer praktesch ka sinn, sinn anerer besuergt iwwer déi potenziell Privatsphär Implikatioune.

E puer Benotzer hunn hir Gläichgëltegkeet vis-à-vis vun der Feature ausgedréckt, a behaapt datt als Cash Benotzer déi keng Samsung Apparater hunn, et fir si irrelevant ass. Si hunn och d'Noutwennegkeet vun enger Privatsphär Politik fir Suen selwer gefrot. Wéi och ëmmer, et ginn déi, déi d'Situatioun lëschteg fannen, gleewen datt Samsung méiglecherweis all Privatsphär Bedenken mat engem Patch an Zukunft wäert adresséieren.

Op der anerer Säit ginn et Individuen déi Bedenken hunn iwwer d'Sécherheet vu Bezuelungen duerch elektronesch Geräter. Si léiwer déi traditionell Method fir mat enger Kaart ze bezuelen, zitéiert eng vergaangen Erfahrung vu geklaut als Grond fir hire Choix. Si géife léiwer hir Kaart um Comptoir zéien a swipen, anstatt op elektronesch Gadgeten ze vertrauen.

Wärend et gemëschte Meenungen iwwer déi nei cashless Bezuelfunktioun sinn, huet et sécherlech Diskussioun tëscht de Benotzer generéiert. D'Suergen, déi opgeworf ginn, ënnersträichen d'Wichtegkeet vu Privatsphär a Sécherheet wann et drëm geet elektronesch Bezuelungen ze maachen.

Definitiounen:

- Cashless Bezuelung: Eng Method fir elektronesch Bezuelungen ze maachen, ouni de Gebrauch vu kierperleche Cash.

- Privatsphär: D'Recht fir perséinlech Informatioun an Aktivitéite geschützt ze halen virun onerlaabten Zougang oder Andréngen.

- Sécherheet: Moossname geholl fir Individuen an hir Informatioun vu Geforen oder Risiken ze schützen.