La-Z-Boy, déi ikonesch Miwwelmark, huet de Jorge Calvachi als Direkter vun Abléck engagéiert fir eng Konsument Abléck Funktioun fir d'éischte Kéier a senger bal 100 Joer Geschicht ze etabléieren. Calvachi mengt datt den neie kompetitive Virdeel an all Industrie, dorënner Miwwelen, Konsumentzentritéit ass.

Eng Erausfuerderung fir de La-Z-Boy ass datt et multiple Touchpoints mat Konsumenten duerch verschidde Kanäl huet, an d'Clienterfarung ass typesch Hybrid. De Calvachi huet festgestallt datt d'Konsumenten méi laang Zäit huelen fir e Miwwelkaaf ze maachen, mat Surfen online gefollegt vun In-Store Tester fir Komfort e wichtegen Deel vun der Rees. Wéi och ëmmer, d'Erfarungen tëscht Digital an am Buttek waren net konsequent.

Fir dës Erausfuerderung unzegoen, kreéiert Calvachi e Clientserfarungshub mat der Hëllef vun InMoment, enger Clientserfarungsfirma. Si wäerten Daten aus digitale Kanäl als Ausgangspunkt aggregéieren a graduell Daten vun aneren Touchpoints integréieren. D'Zil ass eng holistesch Vue op d'Clienterees ze hunn fir besser organisatoresch Entscheedungen ze treffen.

Och wann d'technesch Ëmsetzung net schwéier ass, ass d'Adoptioun vun der Léisung bannent enger laang etabléierter Organisatioun déi richteg Erausfuerderung. Calvachi an InMoment fokusséiere sech op Akaf vun de Akteuren ze kréien fir eng erfollegräich Ëmsetzung ze garantéieren.

Déi ultimativ Moossnam vum Erfolleg fir La-Z-Boy ass eng total Erfahrung fir de Client ze bidden, anstatt nëmmen op Konversiounen an Akommeswuesstem ze fokusséieren.

