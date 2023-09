KTM testt Carbon Fiber Chassis am MotoGP

KTM huet viru kuerzem e Kuelestofffaser Chassis am MotoGP getest, eng Beweegung déi potenziell d'Konkurrenz rësele kéint an en neien Trend am Championnat setzen. Iwwerdeems Kuelestofffaser Chassis net en neit Konzept am MotoGP sinn, ass e komplette Frame aus dem Material net benotzt zënter Ducati dat mat sengen 2009, 2010 an 2011 Vëloen gemaach huet.

KTM ass bekannt fir seng Notzung vu Stahl Trellis Chassis, en Design deen en Deel vun der éisträichescher Mark DNA war. Trotz Suggestiounen datt KTM op en Aluminiumrahmen wéi aner Hiersteller wiessele sollt, ass d'Team stänneg bliwwen a weider mat sengem Stol Trellis Chassis. Dës Determinatioun huet sech bezuelt, well KTM seng éischt MotoGP Course am Joer 2020 gewonnen huet.

Wéi och ëmmer, KTM exploréiert elo d'Benotzung vun engem Kuelestofffaser Chassis. An de rezenten Testen huet den 31-Zäit MotoGP Renn Gewënner Dani Pedrosa béid Praxis Sessiounen op engem Kuelestofffaser Frame ofgeschloss an drëtt am Ganzen ofgeschloss. De Pedrosa huet den neie Chassis gelueft, a gesot datt d'Gefill anescht ass an datt se ëmmer nach testen an Informatioun sammelen.

D'Zil vum Kuelestofffaser Chassis, wéi all aner Chassis, ass d'Dréien a Grip ze verbesseren. Dëst war e Beräich vu Schwäch fir KTM Reider an de leschte Joeren, an d'Equipe hofft datt den neie Chassis déi néideg Verbesserunge gëtt. Et ass schwéier de genaue Leeschtungsgewënn vum Kuelestofffaser Chassis op dëser Etapp ze quantifizéieren, awer d'Tatsaach datt Pedrosa just 0.155 Sekonnen hannert dem Leader an der Praxis fäerdeg war, weist Verspriechen.

D'Entwécklung vun der Chassistechnologie am MotoGP gëtt ëmmer méi wichteg, besonnesch wann d'Aerodynamik an aner Geräter an zukünfteg Reglementer limitéiert sinn. De nächste Schrëtt vum KTM mam Kuelestofffaser Chassis gëtt no engem Test zu Jerez bestëmmt, wou de Jack Miller an de Brad Binder d'Méiglechkeet hunn et auszeprobéieren.

Dës Beweegung vu KTM representéiert d'Bereetschaft vun den europäeschen Hiersteller fir nei Technologien ze innovéieren an ze entdecken, während e puer japanesch Rivalen wéi Honda an Yamaha kämpfen sech unzepassen. Et wier net iwwerraschend Kuelefaserrahmen an de Garagen vun all Hiersteller ze gesinn déi nächst MotoGP Saison kommen.

Quellen: MotorSport