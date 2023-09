KPMG erstellt AI an Digital Innovation Group

By

KPMG LLP, eng prominent Comptablesmethod a berufflech Servicer Firma, huet d'Bildung vun engem AI an digital Innovatioun Grupp opgedeckt. Geleet vum nei ernannte Vizepräsident Steve Chase, zielt dëse Grupp fir nei Servicer a Léisunge fir Clienten ze investéieren an ze inkubéieren, wärend opkomende Technologien an existéierend Servicer z'integréieren.

Zousätzlech zu dëse Verantwortung wäert Chase den AI Center of Excellence iwwerwaachen, deen d'KPMG AI Clientsservicer, den AI Innovation Lab, an d'Entwécklung vu verantwortleche Benotzungsprinzipien a Politiken ëmfaasst. Dës Initiativ ënnersträicht dem KPMG säin Engagement fir féierend Gouvernance z'erhalen a verantwortlech Notzung vun AI Technologien ze garantéieren.

Als Consulting Praxis Leader fir KPMG an de leschte Jorzéngt bréngt Chase extensiv Erfahrung an Expertise fir seng nei Roll. Säi Rendez-vous illustréiert dem KPMG säin Engagement fir Talent vu bannen ze ernären an d'Stäerkte vu sengem Managementteam ze profitéieren.

Dës strategesch Beweegung vu KPMG alignéiert mat der wuessender Wichtegkeet vun AI an digitaler Innovatioun an der Geschäftslandschaft. Andeems e spezialiséierte Grupp op dës Beräicher fokusséiert ass, zielt KPMG sech un der Spëtzt vun den technologesche Fortschrëtter ze bleiwen an hir Clienten opzedeelen Léisungen ze bidden.

