KPMG LLP, d'US Audit-, Steier- a Berodungsfirma, huet d'Schafung vun enger AI an Digital Innovation Group ugekënnegt, déi vum Steve Chase, dem nei ernannte Vizepresident geleet gëtt. Dës Beweegung ënnersträicht dem KPMG säin Engagement fir opkomende Technologien ëmzegoen an Innovatioun bannent der Firma ze förderen.

D'Grupp vun der AI an der Digital Innovatioun Grupp kënnt zu enger Zäit wou kënschtlech Intelligenz (AI) agestallt ass fir verschidden Industrien ze stéieren, dorënner professionnell Servicer. Wéi och ëmmer, KPMG erkennt datt verantwortlech AI Implementatioun och bedeitend Méiglechkeete fir Wuesstum presentéiere kann.

"AI wäert KPMG a professionnelle Servicer stéieren, fir Clienten iwwer d'Industrie an d'Gesellschaft méi breet; awer, verantwortlech AI bitt och enorm Méiglechkeeten ", sot de KPMG President a CEO, Paul Knopp.

De Steve Chase, a senger neier Roll, wäert Efforte féieren fir an nei Servicer a Léisunge fir Clienten ze investéieren an ze inkubéieren, opkomende Technologien an existéierend Servicer z'integréieren, intern Operatiounen transforméieren, a garantéieren datt KPMG féierend Gouvernance a verantwortlech Notzung vun AI behält.

Chase wäert och KPMG's AI Center of Excellence iwwerwaachen, deen KPMG's AI Client Servicer, AI Innovation Lab, a verantwortlech Benotzungsprinzipien a Politik ëmfaassen.

"Haut ass e Waasserdeel fir KPMG, an ech si geéiert dës nei Roll ze iwwerhuelen", sot de Chase. "Mir hunn e Weltklass-Team, deen d'Innovatioun bei KPMG beschleunegt, dréngend a festem Fokus ubitt wéi mir KPMG transforméieren duerch déi systemesch Adoptioun vun AI, Daten an opkomende Technologie."

Dës Ukënnegung follegt e puer aner bedeitend Beweegunge vu KPMG fir AI ëmzegoen. Dëst beinhalt d'Ausrollung vun generativen AI Fäegkeeten un all Mataarbechter, wat hinnen erlaabt méi séier a méi strategesch ze schaffen, an erweidert Allianzen mat Google a Microsoft.

De Steve Chase huet virdru dem KPMG seng Consulting Praxis fir déi lescht Jorzéngt gefouert, a mat sengem Iwwergank zum AI an Digital Innovation Group wäert den Atif Zaim den nächste Consulting Leader fir KPMG Advisory ginn.

KPMG LLP ass d'US Firma vun der KPMG globaler Organisatioun, déi an 143 Länner an Territoiren weltwäit operéiert. KPMG ass wäit unerkannt fir säin Engagement fir de Gemeinschaftsdéngscht, Inklusioun an Diversitéit, an d'Ausradéiere vun der Kandheet an der Analphabetismus.

