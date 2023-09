Kerala zielt fir Total Digital Alphabetiséierung

Kerala, den éischte Staat an Indien fir total Alphabetiséierung z'erreechen, konzentréiert sech elo op d'Erreeche vun der totaler digitaler Alphabetiséierung, seet de General Education Minister V. Sivankutty. Op der Staatsniveau Observatioun vum Internationalen Alphabetiséierungsdag geschwat, huet Sivankutty d'Wichtegkeet vun der digitaler Alphabetiséierung an den technologesche Fortschrëtter vun haut beliicht. Hien huet erwähnt datt den Educatiounssektor d'Gewënn an der Alphabetiséierungsofdeckung erfollegräich erhalen huet, awer d'digital Alphabetiséierung ass essentiell ginn fir Individuen an der moderner Welt ze fléien.

De Staat huet verschidde Projeten duerch d'State Literacy Mission Authority ënnerholl fir d'Digital Alphabetiséierung ze verbesseren. Déi initial Phase vum Total Digital Alphabetiséierungsprojet zielt d'Alphabetiséierungsnormen vun de Studenten aus de geplangte Castes a Scheduled Tribes an aacht Quartiere ze verbesseren. Andeems Dir d'edukativ a sozio-kulturell Disparitéit vu Fraen an dëse marginaliséierte Gemeinschaften adresséiert, hofft de Projet Individuen z'empfänken an d'digitale Divisioun ze iwwerbrécken.

De State Council of Educational Research and Training (SCERT) Direkter Jayaprakash RK huet d'Funktioun presidéiert, wat den Engagement vun der Regierung fir d'Promotioun vun digitaler Alphabetiséierung ugeet. Aner Schlëssel Spriecher op der Manifestatioun abegraff Samagra Shiksha Kerala Staat Projet Direkter Supriya AR, Staat Institut vun Educational Technology (SIET) Kerala Direkter B. Aburaj, Staatsrot fir Open a Liewensdauer Educatioun (SCOLE) Kerala Vize-President P. Pramod, a Staat Alphabetiséierung Missioun Autoritéit Direkter AG Oleena.

Andeems hien op digital Alphabetiséierung fokusséiert, mécht Kerala e weidere Schrëtt fir eng inklusiv an empoweréiert Gesellschaft ze kreéieren. Duerch dës Initiativen huet de Staat als Zil seng Bierger déi néideg Kompetenzen ze equipéieren fir d'Méiglechkeeten ze notzen, déi d'digital Ära bitt, d'Erzéiung an d'sozio-ekonomesch Entwécklung weider ze förderen.

