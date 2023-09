Den iPhone 15 kann Erausfuerderunge mat Chinesesch Regierung a Mangel u Material Upgrades konfrontéieren, seet de JP Morgan

D'Investitiounsfirma JP Morgan huet seng Meenung iwwer Apple's kommende iPhone 15 Gamme iwwerschafft, a seet datt et keng bedeitend Verbesserunge gi fir Keefer ze begeeschteren. D'Firma huet am Ufank dem Apple säin Zilpräis op $235 am August erhéicht, awer huet elo seng bullish Meenung erofgelooss an de Präisziel op $230 reduzéiert. JP Morgan mengt datt de Volumenzyklus fir iPhone 15 haaptsächlech duerch Ersatzstécker an Upgrades vun der existéierender Benotzerbasis gedriwwe gëtt, anstatt all materiell Upgrades.

Geméiss dem JP Morgan wäert den duerchschnëttleche Konsument méiglecherweis nëmmen eng Ännerung am aktualiséierte Gehäuse bemierken, mam iPhone 15 erwaart en Titangehäuse fir Pro Modeller ze hunn anstatt Edelstol. D'Firma proposéiert datt Apple eng Präiserhéijung iwwer all Niveauen ëmsetzen kann fir e méi räiche Produktmix ze halen. JP Morgan mengt datt d'Erhéijung vun de Präisser op all iPhones, anstatt nëmmen de Pro Modeller, e méi breet Spalt an de Präisser verhënneren an d'Konsumenten encouragéieren méi héich-Enn Geräter ze wielen.

De JP Morgan erkennt och datt de kierzleche Verbuet op iPhones ënner chinesesche Regierungsbeamten an de Start vum Huawei Mate 60 Pro Erausfuerderunge fir Apple säi Maartundeel a China stellen. Wéi och ëmmer, d'Firma erwaart net datt dës Restriktiounen d'Volumenausbléck wesentlech beaflossen, well fréier Restriktiounen d'Verbraucherkaafverhalen net geännert hunn. Trotzdem proposéiert de JP Morgan datt d'Restriktiounen et méi schwéier maachen fir Apple weider Maartundeel a China ze gewannen.

De JP Morgan attribuéiert seng Entscheedung fir de Präisziel ze nidderegen iPhone Volumen Erwaardungen a verschidde Kappwind ze reduzéieren. D'Firma stellt fest datt et manner Investisseur Opreegung féiert zum Start vum iPhone 15 am Verglach zu Joere virdrun wéinst Konsumentenausgabenbeschränkungen an enger méi kompetitiver Landschaft. Wärend déi meescht Analysten Präiserhéijungen nëmme fir d'Pro Modeller viraussoen, erwaart de JP Morgan datt d'Präisser iwwer all iPhones eropgoen.

Quellen:

JP Morgan

AppleInsider