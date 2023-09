Japanesch Software Charts: Pikmin 4 hëlt d'Top Plaz erëm

Déi lescht japanesch kierperlech Charts vu Famitsu sinn verëffentlecht ginn, déi Top-verkafen Spiller am Land verroden. Nach eng Kéier huet de Pikmin 4 d'Top Plaz mat 34,240 verkaaften Exemplare ageholl. Dësen Nintendo Switch Titel dominéiert weider de Klassement, dréckt d'lescht Woch Victoiren, Armored Core VI: Fires of Rubicon, erof op déi zweet a véiert Plaz op PlayStation 5 respektiv 4.

Aner bemierkenswäert Entréen an den Top Ten enthalen Tears of the Kingdom op der fënnefter Plaz an Mario Party Superstars op der néngter Plaz. Et ass derwäert ze ernimmen datt méijähreg Favoritten wéi Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, a Pokémon Scarlet a Violet weider gutt verkafen.

Wat d'Hardware ugeet, bleift de Switch OLED Model dee beschte verkaafte System, a bewegt eng aner 63,305 Eenheeten an der vergaanger Woch. D'PlayStation 5 follegt enk hannendrun op der zweeter Plaz mat 48,588 verkaafte Eenheeten. De Switch Lite hëlt drëtt Plaz an der Switch Famill, während den OG Switch Modell véiert kënnt.

D'Xbox Series S, d'PlayStation 5 Digital Edition, an d'Xbox Series X erschéngen och op der Diagramm, awer mat manner Verkafszuelen. Endlech geléngt den New 2DS LL dës Woch 37 Unitéiten ze verkafen.

Insgesamt illustréieren d'Charts vun dëser Woch déi lafend Popularitéit vun Nintendo Switch Titelen a Japan, mam Pikmin 4, deen seng Positioun un der Spëtzt nach eng Kéier séchert.