Mobile Chip Fournisseur Qualcomm huet en Accord mam Tech Riese Apple erreecht fir Snapdragon 5G Modem RF Systemer fir Smartphone lancéiert tëscht 2024 an 2026 ze liwweren. Dës Partnerschaft kënnt zu enger Zäit wou Apple mat Erausfuerderungen a China steet an zielt seng Versuergungskette an anere Regiounen ze stäerken. . Och wann de Wäert vum Deal net vu Qualcomm bekannt gouf, spekuléieren Experten datt et Milliarden Dollar wäert sinn.

Dësen neien Accord baut op e fréieren Deal ënnerschriwwen tëscht Qualcomm an Apple am Joer 2019, deen eng legal Schluecht tëscht den zwou Firmen geléist huet. Laut Reuters wäert de Versuergungsofkommes aus deem Deal dëst Joer ofgeschloss ginn. Dëst bedeit datt déi kommend iPhones, déi vun Apple ugekënnegt ginn, déi lescht sinn, déi ënner dem viregten Accord verëffentlecht ginn.

D'Zesummenaarbecht tëscht Qualcomm an Apple ass bedeitend an der Chipindustrie well Qualcomm e féierende Fournisseur vu mobilen Chips ass, während Apple eng bedeitend Präsenz am Smartphone Maart huet. UBS Analysten schätzen datt Qualcomm ongeféier $ 7.26 Milliarde verdéngt huet andeems se Chips un Apple am Joer 2022 liwweren.

Andeems Dir d'Versuergung vu Snapdragon 5G Modem RF Systeme vu Qualcomm séchert, zielt Apple d'modern 5G Technologie an seng zukünfteg Smartphone Modeller ze integréieren. D'Snapdragon 5G Modem RF Systemer bidden fortgeschratt Fonctiounen a Leeschtung, wat Apple erlaabt eng verbessert Konnektivitéit a méi séier Dategeschwindegkeete fir seng Benotzer ze liwweren.

Insgesamt stäerkt dës Partnerschaft dem Qualcomm seng Positioun als e Schlësselspiller an der mobilen Chipindustrie a suergt Apple säin Zougang zu fortgeschratt Chip Technologie fir hir zukünfteg Smartphone Verëffentlechungen.

