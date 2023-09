D'israelesch Zentralbank betruecht d'Digital Shekel auszeginn

D'Zentralbank vun Israel, d'Bank vun Israel, ënnersicht d'Méiglechkeet fir en digitale Schekel auszeginn fir d'Bezuelsystemer vum Land ze verbesseren. Wärend d'Entscheedung fir en digitale Shekel ze lancéieren nach net gemaach gouf, bleift d'Zentralbank engagéiert fir d'Grenz vun den digitale Währungen ze drécken.

D'Zentralbank huet ugefaang fir d'potenziell Emissioun vun engem digitale Schekel am November 2021 ze fuerschen an virzebereeden, als Mëttel fir e méi effiziente Bezuelsystem ze kreéieren. Israel hat am Ufank iwwerluecht eng Zentralbank digital Währung (CBDC) am spéiden 2017 auszeginn, an de rezente Fokus op en digitale Schekel ass am Aklang mat globalen Trends an fortgeschratt Wirtschaft.

Bank of Israel Gouverneur Amir Yaron sot datt d'Entscheedung fir en digitale Shekel auszeginn ass nach ëmmer op, wéi et an de meeschte fortgeschratt Wirtschaft ass. Wéi och ëmmer, d'Zentralbank ass gewidmet fir un der Spëtzt vun der CBDC Exploratioun ze bleiwen an Efforten z'ënnerstëtzen fir d'Bezuelsystemer an de Finanzsystem als Ganzt ze moderniséieren.

D'Zentralbank vun Israel huet scho mat hirem Kolleg zu Hong Kong an der Bank fir International Settlements um Sela-Projet zesummegeschafft. Dëse Projet huet d'Machbarkeet vun engem Retail CBDC bewisen, kombinéiert Zougänglechkeet, Konkurrenz a robust Cybersécherheet, wärend d'Virdeeler vu kierperleche Cash erhalen.

En digitale Schekel kéint d'Konkurrenz am israelesche Finanzsystem verbesseren, deen am Moment vun e puer grousse Banken an Institutiounen dominéiert gëtt. Deputéierte Gouverneur Andrew Abir betount d'Noutwennegkeet vun engem gläiche Spillfeld, deen nei Participanten erlaabt finanziell Produkter ze bidden. Déi rezent Erhéijung vun den Zënssätz huet d'Aschränkungen vun existente Banken beliicht fir d'Tauxerhéijungen op d'Clienten'Saldoën ze passéieren, wat zu ëffentlecher Onzefriddenheet féiert.

D'Bank vun Israel erkennt déi séier Digitaliséierung vun der Wirtschaft a gesäit d'potenziell Virdeeler vun engem digitale Schekel. Wann et ëmgesat gëtt, zielt d'Zentralbank d'Prioritéit vun der Privatsphär bei digitale Transaktiounen, fir op d'mannst deeselwechten Privatsphärniveau ze garantéieren wéi existent digital Bezuelmethoden.

Wärend d'Entscheedung iwwer en digitale Schekel nach net ofgeschloss ass, exploréiert d'Bank vun Israel aktiv d'Méiglechkeeten a bleift un der Spëtzt vun der CBDC Fuerschung an Entwécklung.

