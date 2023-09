D'israelesch Zentralbank, d'Bank vun Israel, geet weider mat Pläng fir en digitale Schekel aféieren fir d'Bezuelsystemer vum Land ze verbesseren. Och wann d'Bank nach eng definitiv Entscheedung muss huelen ob se en digitale Schekel lancéiere soll, bleift se engagéiert fir un der Spëtzt vun der digitaler WährungsExploratioun ze bleiwen an d'Efforten z'ënnerstëtzen fir Bezuelsystemer an de Finanzsystem als Ganzt ze förderen.

D'Bank vun Israel huet Fuerschung a Virbereedung fir d'méiglech Emissioun vun engem digitale Schekel gemaach zënter November 2021. De Besoin fir e méi effiziente Bezuelsystem huet dës Initiativ gedriwwen, well d'Bank d'potenziell Virdeeler vun enger Zentralbank digitaler Währung (CBDC) unerkannt huet. ) schonn 2017.

Bank vun Israel Gouverneur Amir Yaron betount d'Wichtegkeet vun der Digitaliséierung vun der Wirtschaft ze halen an d'Lück mat anere fortgeschratt Wirtschaften zouzemaachen. Hien huet och betount datt wann Israel en digitale Schekel géif aféieren, et géif prioritär Privatsphärniveauen erhalen, vergläichbar mat oder potenziell méi héich wéi déi, déi vun existente digitale Bezuelmethoden ugebuede ginn.

Deputéierte Gouverneur Andrew Abir huet d'Potenzial fir en digitale Schekel beliicht fir méi Konkurrenz an de Finanzsystem vun Israel anzeféieren, deen am Moment vun e puer grousse Banken an Institutiounen dominéiert gëtt. Andeems e gläiche Spillfeld ubitt, kéint e CBDC nei Maartantrëtter erlaben finanziell Produkter a Servicer ze bidden.

De Sela-Projet vun der Bank vun Israel, an Zesummenaarbecht mat der Hong Kong Monetary Authority an der Bank for International Settlements, huet d'Machbarkeet vun engem Retail CBDC bewisen. Dëse Projet konzentréiert sech op d'Kombinatioun vun Accessibilitéit, Konkurrenz, a Cybersécherheetsmoossnamen, wärend d'Virdeeler vu kierperleche Cash behalen.

D'Zentralbank Iwwerleeung vun engem digitale Schekel kënnt als Äntwert op d'ëffentlech Demande fir e méi gerechte Finanzsystem. Déi rezent Erhéijung vun den Zënsen huet d'Noutwennegkeet vun enger verstäerkter Konkurrenz beliicht, well kommerziell Banken d'Zënserhéijungen net voll op d'Saldote vun hire Clienten iwwerginn hunn, wat zu ëffentleche Réckschlag gefouert huet.

Als Conclusioun, während d'Bank vun Israel nach keng fest Entscheedung iwwer d'Emissioun vun engem digitale Schekel gemaach huet, ass et aktiv d'Exploratioun an d'Entwécklung vun enger digitaler Währung ze verfolgen fir d'Bezuelsystemer ze moderniséieren an eng méi kompetitiv Finanzlandschaft am Land ze förderen.

Quellen:

- Artikel Titel: Israel d'Zentralbank mullt en digitale Schekel, schwätzt iwwer CBDC Innovatioun

- Source: CoinTelegraph.com