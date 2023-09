Gëtt et eng Tales of Arise Anime Adaptatioun? Entdeckt d'Méiglechkeeten

D'Fans vum kritesch bekannte JRPG, Tales of Arise, freeën eis op Neiegkeeten iwwer eng potenziell Anime Adaptatioun. Tales of Arise huet d'Häerzer vun de Spiller weltwäit ageholl mat senger faszinéierender narrativ a beandrockender Visuals, dorënner animéierten Ausschnëtter vum renomméierten Studio Ufotable.

JRPG, oder Japanesch Rollespill, ass eng Zort Videospill aus Japan bekannt fir säi Fokus op Geschichten an Abenteuer a Fantasiewelten. Dës Spiller weisen turn-baséiert Kampf a si charakteriséiert duerch hir faarweg Konschtwierker.

Tales of Arise erzielt d'Geschicht vum Rena, engem Planéit deen zënter 300 Joer vu sengen Awunner regéiert gouf. D'Spill follegt d'Reesen vun zwee Eenzelpersounen, Alphen a Shionne, déi probéieren hir Schicksaler z'änneren an hir Zukunft nei ze schreiwen.

Wärend d'Tales of Arise Serie e räiche Patrimoine vu Videospiller huet, e puer vun deenen an OVA an TV Serien adaptéiert goufen, sinn d'Fans gefrot ob eng Anime Adaptatioun vu Tales of Arise an de Wierker ass. An engem rezenten Interview huet de Tales Serie Produzent Yusuke Tomizawa gesot datt vum 3. September 2023 keng direkt Pläng fir eng Tales of Arise Anime Adaptatioun sinn.

Den Tomizawa huet erkläert datt d'Spill als interaktiv Erfarung entworf gouf, an de Spillspill, Charakter Interaktiounen, a Spillerwahlen sinn integral zu sengem Charme. Dës Elementer kënnen net nahtlos an eng animéiert Serie iwwersetzen.

Wéi och ëmmer, den Tomizawa huet dem Team seng Offenheet fir d'Méiglechkeet vun enger Anime Adaptatioun an der Zukunft ausgedréckt. Och wann et de Moment keng konkret Pläng sinn, kënnen d'Fans nach ëmmer op eng potenziell Animeadaptatioun hoffen a sollten op offiziell Ukënnegung vu Bandai Namco oder Ufotable waarden, déi allebéid potenziell Studios sinn fir Tales of Arise ze animéieren.

An der Tëschenzäit kënnen d'Fans sech weider an de räiche Geschichtsgeschicht a liewege Universum vu Tales of Arise ënnerzegoen andeems se d'Spill aus der éischter Hand erliewen. D'Feele vun enger Anime Adaptatioun kann d'Fans no méi verlaangen, awer de Fokus bleift op eng immersiv Spillerfarung ze liwweren.

