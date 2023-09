The Changeling: A Fantastical and Thought-Provocing Horror Show

The Changeling, déi neist Fantasie Horror Show op Apple TV +, ass eng gripend an onroueg Rees déi Elementer vu Spannung a Spookiness mat engem Touch vu Gore kombinéiert. Adaptéiert vum Victor LaValle sengem preisgekréinte Roman, follegt d'Serie Apollo, portraitéiert vum LaKeith Stanfield, wéi hie probéiert d'Geheimnisser ronderëm de plötzleche Verschwannen vu senger Fra Emma (Clark Backo) z'entdecken.

Wärend d'Show e puer Sprangen Angscht enthält, si si relativ mëll, sou datt et gëeegent ass fir déi, déi liicht erschreckt sinn. Amplaz op bëlleg Tricken ze vertrauen, exceléiert The Changeling beim Opbau vun Spannungen iwwer eng verlängert Zäit, schaaft eng méi immersiv Gesiichtserfarung. Mundane Aktiounen wéi een deen eng Täsch falen oder op en Dësch klappt wärend engem entscheedende Moment droen zur elektrifizéierter Atmosphär bäi.

Als Fantasiehorror fënnt The Changeling e delikate Gläichgewiicht tëscht onsécheren a groteske Momenter. Wärend et e puer grujeleg Szenen sinn, sou wéi e Charakter deen e gebrachene Knachbeen leiden, probéiert d'Show haaptsächlech d'Publikum op méi subtile Weeër ze stéieren. De Schwéierpunkt ass op e Gefill vun Onrouen ze generéieren anstatt op onnéideg Gewalt ze gräifen.

Ee vun de Standout Aspekter vum The Changeling ass déi aussergewéinlech Direktioun vun Talenter wéi Melina Matsoukas an Jonathan van Tulleken. Kombinéiert mat den iwwerzeegend Opféierunge vum Stanfield a Backo, verdreift d'Show net nëmmen déi universell Ängscht, déi mam Elterendeel assoziéiert ass, awer beliicht och déi spezifesch Erausfuerderunge vun de schwaarze Mammen. Et exploréiert Themen vun Opfer, Postpartum Depressioun, an déi verstäerkte Risiken, déi Schwaarz Fraen an der Gebuert konfrontéiert hunn.

D'Changeling ass vläicht net déi grujelegst Serie dobaussen, awer et bitt en eenzegaartegen a gedanke-provokéierende Take on Horror. Et stellt beonrouegend Froen iwwer d'Aschränkungen vu familiäre Obligatiounen an déi richteg Natur vun der Elterendeel op, wat d'Zuschauer mat engem Gefill vun Onrouen hannerloosst laang nodeems d'Kreditter rullen. Och wann et fantastesch an der Natur ass, ass d'Show et fäerdeg bruecht e Glawen an d'Léift och an den däischtersten Zäiten ze instilléieren, sou datt et eng wäertvoll Iwwerwaachung fir Horrorbegeeschterten an déi méi liicht Angscht mécht.

