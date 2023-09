By

Apple ass agestallt fir den Opluedhafen a Kabelen op sengen iPhones fir d'éischte Kéier zanter 11 Joer z'änneren fir d'EU Reglementer ze respektéieren. D'Europäesch Unioun Gesetz erfuerdert all Telefone fir den USB-C Standard ze benotzen, an Apple gëtt erwaart dëse Standard a seng kommende iPhone Modeller ze adoptéieren. Wéi och ëmmer, dës Ännerung kënnt mat Käschte fir Clienten.

Den neie Ladekabel wäert inkompatibel sinn mat den aktuellen Opluedstécker déi vill iPhone Besëtzer benotzen. Als Resultat kënnen nei iPhone Besëtzer en £ 19.99 Stroumadapter separat kafen. Dës zousätzlech Käschte bäidroe fir déi scho héich Käschte vun de leschten iPhone Modeller, mam iPhone 15 bal £ 2,000.

Dem Apple seng Entscheedung net méi Stroumadaptere mat neien iPhones matzeschaffen ass e Versuch fir elektronesch Offall ze reduzéieren. Wéi och ëmmer, dëst bedeit datt Clienten, déi vun eelere Modeller upgraden, fannen datt hir existent Adapter net mat den neien Apparater funktionnéieren. Dës Ännerung kann zu Frustratioun féieren, bedenkt datt den eelere USB Standard nach ëmmer wäit benotzt gëtt.

Fir dëst Thema unzegoen, encouragéiert Apple säi Buttekpersonal fir Wandadaptere niewent den neien iPhones ze verkafen. D'Firma huet scho seng lescht iPads a Laptops op USB-C Verbindungen iwwerginn, an den iPhone ass den nächsten Apparat fir dës Ännerung ze maachen.

Den USB-C Hafen bitt méi séier Opluedgeschwindegkeet an Datenübertragungen am Verglach zum eelere USB-A Hafen. Wärend vill Leit eeler iPhone Ladeadapteren den USB-A Hafen benotzen, ginn déi nei iPhones erwaart e Kabel mam USB-C Standard op béide Enden ze enthalen.

Trotz der potenzieller Onbequemlechkeet an zousätzlech Käschten fir Clienten, applizéiert Apple dës Ännerung vum Ladeport weltwäit. Bis Enn vum nächste Joer mussen all Telefonen déi an der Europäescher Unioun verkaaft ginn den USB-C Standard adoptéieren.

Analysten spekuléieren datt dës Ännerung den iPhone Verkaf beaflosse kann, well potenziell Keefer hir Upgrades kéinte verzögeren. De Präis vun de bëllegsten iPhone 15 Modeller gëtt erwaart bei £ 849 ze bleiwen, awer Analysten viraussoen datt déi méi deier "Pro" Modeller Präiserhéijungen gesinn.

Insgesamt kann d'Apple hir Entscheedung fir d'EU Reglementer betreffend d'Ännerung vum Ladeport ze respektéieren Erausfuerderunge fir Cliente stellen, awer et riicht sech mat globalen Efforten fir d'Apparat Konnektivitéit ze standardiséieren.

Definitiounen:

- USB-C: Den USB-C (oder USB Type-C) ass en universelle Standard fir Laden an Datenübertragung, dee méi séier Geschwindegkeete bitt am Verglach zum eelere USB-A Standard.

- USB-A: Den USB-A ass de Standard USB Hafen dee wäit benotzt gouf fir Laden an Datenübertragung a Computeren, Autoen a Ladeadapteren.

