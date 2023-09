Senior Fuerscher Entdeckt Null-Klick iPhone Hack Mat NSO Group's Spyware

By

Eng Washington-baséiert Zivilgesellschaft Organisatioun ass viru kuerzem Affer vun engem Fernhack mat Spyware entwéckelt vun der israelescher Firma NSO Group. De Verstouss gouf vum John Scott-Railton, engem Senior Fuerscher an der Munk School vun der University of Toronto entdeckt. Nodeem den Tëschefall gemellt huet, huet Apple d'Verstouss séier ënnersicht an gepatched.

D'NSO Group's Pegasus Hacking-Tool ass de Sujet vun US Sanktiounen zënter 2021 wéinst senger Notzung vu bestëmmte Regierunge fir Journalisten an Dissidenten ausserhalb vun hiren eegene Grenzen ze zielen. Dëse speziellen Hack fällt ënner der Kategorie vun engem Null-Klick-Hack, wat keng Benotzerinteraktioun fir Malware erfuerdert fir Iwwerwaachungssoftware op mobilen Apparater z'installéieren.

Scott-Railton betount d'Eescht vun dësem Attack, ënnersträicht d'Tatsaach, datt et eng Null-Klick Attack war aktiv géint Zivilgesellschaft benotzt. Hien huet Apple gelueft fir de Problem prompt unzegoen. Citizen Lab, d'Fuerschungsorganisatioun Scott-Railton schafft mat, huet d'Exploitkette BLASTPASS an engem Blogpost benannt, a bemierkt seng Fäegkeet fir iPhones ze kompromittéieren déi déi lescht Versioun vum Apple Betribssystem lafen ouni Affer Interaktioun.

D'NSO Group huet awer op d'Fuerderungen geäntwert andeems se hir Onméiglechkeet uginn fir Uschëllegungen unzegoen ouni Ënnerstëtzung vun der Fuerschung. D'Firma huet virdru behaapt datt Pegasus net op Telefonsnummeren funktionnéiert mat dem "+1" Landcode benotzt an den USA a Kanada. Déi gezielt Persoun an Organisatioun sinn net identifizéiert ginn.

Citizen Lab, dee virdru dem NSO Group seng Null-Klick Hacking Methoden ausgesat huet, recommandéiert de Lockdown Mode op Apparater z'aktivéieren fir déi mat erhéicht Risiko. Sperrmodus limitéiert d'Appverbrauch an d'Features wesentlech, sou wéi d'Blockéierung vun de meeschte Message Uschlëss.

Den Tëschefall werft weider Liicht op d'Aktivitéite vun der NSO Group, déi weltwäit ëmmer méi iwwerpréift goufen. De Senat vu Polen huet viru kuerzem en Enquêtebericht publizéiert, deen konstitutionell Verstéiss an Ongerechtegkeet während de Parlamentswahlen 2019 ugeet wéinst dem Gebrauch vu Pegasus. Ausserdeem huet d'israelesch Regierung eng Kommissioun gestart fir de potenzielle Mëssbrauch vun der Spyware vun der NSO Group vun der Police a kriminellen Ermëttlungen z'ënnersichen.

