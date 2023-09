Mat der héich erwaarter Verëffentlechung vun der leschter Versioun vum Apple's beschteverkaafte Produkt, dem iPhone, just e puer Stonnen ewech, baut d'Opreegung op. Trotz dem Drock vun der EU a China an de leschte Wochen, dominéiert Apple weider de Smartphone Maart. Wéi och ëmmer, de globale Smartphone Verkaf ass erofgaang, an de vill erwaarten Apple Virtual Reality Headset wäert eréischt d'nächst Joer verfügbar sinn. Den Headset gëtt erwaart e Präis vun $ 3,500 (£ 2,780) oder säin Äquivalent an Nigerian Währung, ₦ 2,749,220.022 ze hunn.

An der Tëschenzäit waarden d'Apple-Enthusiaster gespaant op d'Entdeckung vum iPhone 16. iPhone 2007." Spekulatiounen a Fuite suggeréieren datt déi nei Modeller méi hell sinn mat engem verbesserte Chip, bessere Batterieliewen, verbesserte Kamerafäegkeeten an engem Titan Chassis.

Ee Grond firwat de Smartphone Verkaf weltwäit verlangsamt ass datt d'Konsumenten hir Apparater fir méi laang Perioden halen. Dëst ass net nëmmen wéinst de Käschten, awer och well de Wonsch no Upgrades ofgeholl huet. De Ben Wood, e Smartphone Expert, mengt datt Apple gemierkt huet datt d'Erhalen vun héije Volumen vun iPhones eleng eng bedeitend Erreeche ass.

Beim alljährlechen September Event gëtt Apple erwaart den neien iPhone an enger Theaterextravaganza ze weisen, wat d'Leeschtungsfäegkeete vun der Firma beliicht. Wéi och ëmmer, eng bemierkenswäert kierperlech Entwécklung am iPhone 15 ass d'Inklusioun vun engem USB-C Ladekabel Hafen. Dëst wäert et méi einfach maachen iPhones mat aneren Apparater ze verbannen déi USB-C benotzen, am Géigesaz zum propriétaire Blitzkabel deen de Moment vun iPhones benotzt gëtt.

Iwwerdeems Apple insistéiert datt d'Verännerunge vu Produkter zu méi Innovatioun féiert, huet d'EU mandat datt all portable Geräter kompatibel sinn mat engem universellen Ladegerät bis Dezember 2024. D'chinesesch Regierung huet och viru kuerzem iPhonen aus staatleche Gebaier aus Sécherheetsgrënn verbannt, wat den Aktiepräis vun Apple verursaacht. ze fluktuéieren. Trotzdem sinn d'iPhones weider an der grousser Nofro, besonnesch an Afrika, wou Second-Hand iPhones ëmmer méi populär ginn ënner deenen, déi sech virdru net leeschte konnten.

Wéi Apple sech virbereet fir den iPhone 15 ze verëffentlechen, bleift d'Fro: wéi vill brauchen d'Konsumenten wierklech dee leschten iPhone? Nëmmen Zäit wäert soen.

Quellen:

- Zoe Kleinman, "Den iPhone 15: Wat ze erwaarden vun der leschter Verëffentlechung vun Apple," Reuters