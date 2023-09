Apple enthüllt iPhone 15: Features, Präisser a Verëffentlechungsdatum

By

Apple huet viru kuerzem seng vill erwaart iPhone 15 Gamme wärend engem speziellen Event am Steve Jobs Theater zu Cupertino, Kalifornien enthüllt. Déi nei iPhone 15 Modeller sollen den 22. September zu Aotearoa (Neiséiland) verëffentlecht ginn, mat Präisser ab NZ $ 1649 fir de Standardmodell, NZ $ 2099 fir de Pro, an $ 2499 fir de Pro Max.

Wärend dem Event huet Apple och déi lescht Apple Watch Modeller opgedeckt, déi eng nei Geste Kontroll Feature hunn. Mat dëser Fonktioun kënnen d'Benotzer verschidde Funktiounen ausféieren andeems se den Daumen an de Zeigefanger zesummen tippen.

Interessanterweis ass d'iPhone 15 Gamme mat de selwechte Basispräisser gestart wéi déi fréier iPhone 14 Gamme an den USA. Wéi och ëmmer, an Neuseeland ass de Basis iPhone 15 NZ $ 50 méi héich wéi den iPhone 14. De Startpräis vum iPhone 15 Pro ass NZ $ 100 méi wéi den iPhone 14 Pro, an déi nei Plus a Pro Max Modeller hunn eng Startpräiserhéijung gesinn vun NZ $ 300 Verglach mat leschte Joer Modeller.

Eng bemierkenswäert Feature vun der iPhone 15 Gamme ass d'Aféierung vun USB-C Ports fir ze laden. Dës Beweegung kënnt nodeems d'Europäesch Unioun Gesetzgebung gestëmmt huet, déi all kleng Apparater, dorënner Smartphones, erfuerdert USB-C Laden ze benotzen bis 2024. Mat dëser Ännerung kann dee selwechte Schnouer, deen d'iPhones gelueden, och déi meescht modern Android Telefonen an aner Apparater laden. Zousätzlech erlaabt et ëmgedréint Laden, dat heescht datt d'Benotzer Accessoiren wéi hiren AirPods Fall direkt vun hirem iPhone opluede kënnen.

Wat d'Faarwen ugeet, sinn d'iPhone 15 Standard a Plus Modeller a rosa, giel, blo, gréng a schwaarz verfügbar. D'iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller bidden schwaarz, wäiss, blo an natierlech Titan Optiounen. Wéi och ëmmer, am Géigesaz zu e puer vergläichbar Android Telefonen, hunn d'Standard iPhone 15 Modeller keen ëmmer-on Display oder en 120Hz Display.

D'iPhone 15 Pro Modeller kommen mat engem liicht a robuste Titan Fall, ersetzt den Edelstahl, deen a fréiere Modeller benotzt gouf. Zousätzlech ass de Mute-Schalter op der Säit vum Telefon duerch e programmierbaren Handlungsknäppchen ersat ginn.

Insgesamt bitt d'iPhone 15 Gamme nei Features, méi héich Präisser fir e puer Modeller, an d'Bequemlechkeet vun der USB-C Laden. Mat hiren beandrockende Spezifikatiounen an aktualiséierten Designen, sinn dës nei iPhones sécher d'Opmierksamkeet vun Apple-Enthusiaster an Tech-Liebhaber unzezéien.

Quellen:

- Apple - YouTube