Spigen Leaks New Apple iPhone Feature: De konfiguréierbare Action Button

Fréier haut huet de Case Hiersteller Spigen eng fett Beweegung gemaach andeems hien eng héich erwaart nei Feature vum Upëff vum Apple iPhone wärend der grousser Entdeckungsevent vun der Firma leet. An engem Tweet huet de Spigen e Bild vun engem iPhone gewisen, deen ënner engem vun hire Fäll verstoppt ass, an huet d'Präsenz vum konfiguréierbare Action Button opgedeckt.

De konfiguréierbare Action Button ass de Sujet vu ville Rumeuren a Spekulatiounen an de leschte Méint. Am Géigesaz zum fixe-Funktioun Mute-Schalter deen op fréiere iPhone Modeller fonnt gëtt, erlaabt den Action Button d'Benotzer seng Funktionalitéit unzepassen fir hir Virléiften ze passen.

Dem Spigen säin Tweet bestätegt net nëmmen d'Existenz vum Action Button, mee stellt och Froen iwwer d'Reaktioun vun Apple op dëse Leck op. Apple ass bekannt fir seng strikt Sécherheetsmoossnamen a Versich fir seng zukünfteg Produkter ënner Wraps ze halen. Et bleift ze gesinn wéi d'Firma op dem Spigen säi Stunt reagéiert.

Wärend Rumeuren virgeschloen hunn datt den Action Button nëmmen op den High-End iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max Modeller verfügbar ass, spezifizéiert dem Spigen säin Tweet net wéi en iPhone Modell am Bild ageholl gouf. Dëst huet Spekulatiounen gefërdert datt d'Feature och op aner Modeller verlängeren kann, ähnlech wéi d'Inklusioun vun der Dynamic Island an alle véier Modeller dëst Joer.

Wann Dir interesséiert sidd dem Apple säi grousst Entdeckungsevenement ze kucken, gitt sécher eise komplette Guide ze kucken. Mir wäerten och Live Updates iwwer all Neiegkeeten an Ukënnegung bidden wéi se geschéien.

Definitiounen:

- Konfiguréierbar Action Button: Eng nei Feature am kommenden Apple iPhone, deen d'Benotzer erlaabt seng Funktionalitéit ze personaliséieren.

- Spigen: E populäre Fall Hiersteller bekannt fir qualitativ héichwäerteg Smartphone Fäll ze produzéieren.

- Dynamic Island: Eng Feature agefouert a fréiere iPhone Modeller déi personaliséierbar Widgets an App Symboler um Heembildschierm ubitt.

Quell: Dësen Artikel ass e Rewrite baséiert op dem Originalartikel vun der GSM Arena.