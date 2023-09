Wat ze erwaarden vum Apple iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max

Apple's kommende iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max sinn agestallt fir déiselwecht Späicherkapazitéitoptiounen ze behalen wéi hir Virgänger, d'iPhone 14 Pro Modeller. No der taiwanesescher Fuerschungsfirma TrendForce, souwuel den iPhone 15 Pro an den iPhone 15 Pro Max wäerten an 128GB, 256GB, 512GB an 1TB Späichervarianten verfügbar sinn.

Zousätzlech proposéiert d'Fuerschungsfirma datt d'iPhone 15 Pro Modeller mat enger verstäerkter RAM Kapazitéit vun 8GB kommen, am Verglach zu 6GB an den iPhone 14 Pro Modeller. Dëse Boost am RAM kann zu enger verstäerkter Leeschtung féieren, besonnesch wann et ëm Multitasking kënnt. Op der anerer Säit ginn déi ënnescht iPhone 15 an iPhone 15 Plus Modeller erwaart 6GB RAM ze hunn.

TrendForce prognostizéiert datt den iPhone 15 Pro bei $ 999 fänkt un, d'selwecht wéi de Startpräis fir den iPhone 14 Pro. Wéi och ëmmer, si erwaarden datt den iPhone 15 Pro Max e Startpräis vun $ 1,199 wäert hunn, representéiert eng $ 100 Erhéijung vu sengem Virgänger, dem iPhone 14 Pro Max.

Aner rumoréiert Features fir d'iPhone 15 Serie enthalen en USB-C Hafen an d'Dynamic Island, mat zousätzlech Upgrades erwaart fir d'Pro Modeller, wéi en Titan Frame, personaliséierbar Action Button, A17 Bionic Chip, Wi-Fi 6E Support, an e Periskopobjektiv fäeg bis zu 6x opteschen Zoom um iPhone 15 Pro Max.

Apple wäert d'iPhone 15 Serie offiziell enthüllen wärend engem Event geplangt fir Dënschdeg, September 12, um 10 Auer Pazifik Zäit. D'Evenement gëtt live op YouTube, Apple senger Websäit, an der Apple Events App fir Apple TV gestreamt.

Quellen: TrendForce

Definitiounen: RAM - Random Access Memory

USB-C Hafen - En universelle Konnektivitéitsstandard fir Laden an Datenübertragung

Dynamic Island - Eng Technologie déi den Affichage vun personaliséierbare virtuelle Knäppercher op engem iPhone Écran erméiglecht

Titan Frame - E strukturelle Bestanddeel vum Design vum Telefon aus Titan, bekannt fir seng Haltbarkeet

A17 Bionic Chip - E propriétaire System-on-a-Chip entworf vun Apple fir verbessert Leeschtung a Kraafteffizienz

Wi-Fi 6E - Déi lescht Versioun vum Wi-Fi Standard, bitt méi séier Geschwindegkeet a erhéicht Kapazitéit

Periscope Lens - Eng Zort Teleobjektiv déi e Prisma benotzt fir méi opteschen Zoom z'erreechen ouni d'Dicke vum Telefon ze erhéijen