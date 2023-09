iPhone 15 Pro Rumeuren: Lagerung a Präisdetailer opgedeckt

Laut enger Fuerschungsnotiz vun Analysten bei TrendForce, wäerten déi kommend iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max mat der selwechter 128GB Späicherkapazitéit ufänken wéi hir Virgänger, den iPhone 14 Pro Lineup. Am Géigesaz zu fréiere Rumeuren, seet de Bericht datt den iPhone 15 Pro bei $ 999 geprägt gëtt, onverännert vum iPhone 14 Pro, während den iPhone 15 Pro Max eng $ 100 Präiserhéijung wäert gesinn, ab $ 1199.

TrendForce Informatioun widdersprécht fréier Berichter déi virgeschloen hunn datt béid Modeller eng Präiserhéijung gesinn. Wéi och ëmmer, et bleift konsequent mat der Fuerderung datt béid Geräter mat 128GB Späichere starten. Zousätzlech debunkéiert de Bericht e fréiere Rumeur datt den iPhone 15 Pro an enger neier 2TB Konfiguratioun verfügbar wier, a seet datt d'Späicheroptiounen op 1TB maximéieren.

Aner Analysten hunn d'Präisserhéijung un d'Inklusioun vun engem Titan Chassis an enger neier Periskopkamera um iPhone 15 Pro Max zougeschriwwen. TrendForce verroden och datt d'iPhone 15 Pro Modeller 8GB RAM enthalen, en Upgrade vum 6GB fonnt am iPhone 14 Pro.

Wärend e puer op eng Basislagerung op 256GB gehofft hunn, seet dësen neie Bericht datt et vläicht net de Fall ass. Dem Apple säin Upëff vum Event, "Wonderlust", ass agestallt fir all Detailer iwwer den iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max z'entdecken, sou datt et net laang dauert ier mir d'Bestätegung iwwer dës Rumeuren hunn.

Quellen:

- TrendForce Fuerschungsnotiz analyséiert vum 9to5Mac