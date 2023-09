Kann den iPhone 15 Pro Max de Samsung Galaxy S23 Ultra an der Kameraleistung schloen?

De Samsung Galaxy S23 Ultra gouf wäit als ee vun de beschten Kameratelefonen um Maart ugesinn. Wéi och ëmmer, den Upëff vum iPhone 15 Pro Max gëtt rumoréiert fir déi Top Plaz ze zielen, mat enger Schlëssel Feature déi den Ënnerscheed ka maachen.

Wann et ëm d'Kamera Leeschtung geet, spillen d'Zoomfäegkeeten eng entscheedend Roll. Den beandrockende 23x opteschen Zoom vun der Galaxy S10 Ultra ënnerscheet et vu senge Konkurrenten, dorënner den iPhone 14 Pro an 14 Pro Max, déi nëmmen eng 3x Telekamera ubidden. Och déi eeler Galaxy S22 Ultra huet den iPhone 14 Pro am Verglach besser gemaach. Kloer mécht den zousätzleche Zoombereich e merkbare Ënnerscheed an der Bildqualitéit.

Rumeuren suggeréieren datt den iPhone 15 Pro Max eng 10x Periskop Telefoto Kamera adoptéiere kann fir d'Galaxie S23 Ultra seng Zoomfäegkeeten ze rivaliséieren. Gepaart mat engem gréissere Sensor, huet dësen Upgrade d'Potenzial fir nach besser Biller ze liwweren. Wéi och ëmmer, et gi widderspréchlech Rumeuren déi suggeréieren datt den opteschen Gamme vum iPhone 15 Pro Max op 6x amplaz erauskënnt. Trotzdem sinn vill hoffentlech datt Apple wierklech fir de méi extensiv 10x opteschen Zoom wäert goen.

Nieft der Fotografie géif d'Zousätzlech vun enger 10x Periskop-Telefotokamera och de Video schéissen. Et géif d'Benotzer erlaben Themen méi no ze kommen ouni kierperlech ze beweegen, sou wéi d'Crop- a Panning-Effekter während der Post-Editioun mat Video-Editiounssoftware z'erméiglechen. Ausserdeem gëtt erwaart datt d'iPhone 15 Pro Serie de mächtege A17 Bionic Chip huet, deen potenziell 8K Videoopnam ënnerstëtzen kéint. Dëst géif d'Benotzer nach méi Flexibilitéit bei der Post-Editioun an der Ausféierung vun héichopléisende Videoen ouni bedeitende Detailverloscht ubidden.

Wéi och ëmmer, 8K Videoen opzehuelen erfuerdert eng bedeitend Quantitéit u Späicherplatz. Fir dëst z'empfänken, gëtt Apple geruff eng 2TB Späicheroptioun fir d'iPhone 15 Pro Serie ze bidden, déi gréisste Späicherkapazitéit déi jeemools an engem iPhone gesi gouf. Déi verstäerkte Resolutioun vun 8K Videoen erfuerdert méi grouss Dateigréissten, dofir de Besoin fir sou e wesentleche Späicherupgrade.

All dës Funktiounen an Upgrades kommen awer op Käschte. D'iPhone 15 Pro Lineup gëtt erwaart e méi héije Präis am Verglach zu sengem Virgänger ze hunn, mat Rumeuren suggeréieren eng $ 100 Erhéijung op de Minimum a méiglecherweis bis zu $ ​​200 Premium. Trotzdem, vill Enthusiaster a Professionneler waarden op d'Kamera Leeschtung vum iPhone 15 Pro Max, an hoffen op eng 10x Telekamera fir de Samsung Galaxy S23 Ultra ze rivaliséieren.

Quellen: Tom's Guide, Technizo