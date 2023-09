Apple Event 2023: Wat ze erwaarden vum iPhone 15 Pro Max

Den héich erwaarten Apple Event vun 2023 ass just e puer Deeg ewech, a Spekulatioune ronderëm den iPhone 15 Pro Max sinn op engem All-Time High. Vu sengem Präis a Kamerafäegkeeten bis zum Design an dem Chip, ginn et vill spannend Features fir no vir ze kucken. Setzt fir den 12. September 2023 enthüllt ze ginn, hei ass e Réckbléck op wat den iPhone 15 Pro Max am Geschäft huet.

Ugefaange mam Design, Rumeuren suggeréieren datt den iPhone 15 Pro Max méi dënn Bezel huet, just 1.5 mm an der Dicke. Zousätzlech gëtt et rumoréiert säin Edelstahlrahmen opzeginn fir e méi hell Titan Chassis, waacht 221g. D'Pro Versiounen kënnen och kromme Kanten an e USB-C Typ Ladehafen hunn.

Wat d'Display ugeet, gëtt den iPhone 15 Pro Max erwaart mat engem 6.7-Zoll Super Retina XDR Display mat enger Dynamic Island Notch ze bidden, déi eng visuell beandrockend Erfahrung fir d'Benotzer ubitt.

D'Kamera ass agestallt fir e wesentlechen Upgrade ze kréien, mat Rumeuren suggeréiert eng 48MP breet Lens, eng 12MP ultra breet Lens, an eng 12MP Periskop Teleobjektiv mat 5x oder 6x variabelen Zoom. Zousätzlech kann den iPhone 15 Pro Max nei Sony-produzéiert Sensoren fir eng verbessert Low-Light Fotografie hunn, dorënner e Sensor deen 1/1.14 Zoll moosst. Op der viischter gëtt eng 12MP TrueDepth Kamera erwaart fir Selfies a Face ID Fäegkeeten ze verbesseren.

D'Kraaft vum iPhone 15 Pro Max wäert den A17 Bionic Chipsatz sinn, gesot en Upgrade vu sengem Virgänger. Dëse Chipsatz, deen op engem 3nm Prozess gebaut gëtt, gëtt erwaart eng beandrockend Leeschtung ze liwweren, mat engem Single-Core Score vun 3019 an engem Multi-Core Score vun 7860 op Geekbench 6. Den Apparat kann och mat 8GB vum RAM an enger méi grousser Batterie kommen wéi den iPhone 14 Pro Max, leeft um leschten iOS 17.

Wärend Lecke suggeréieren datt den iPhone 15 Pro Max méi deier wäert sinn wéi säi Virgänger, mat engem Startpräis vun $ 1299, ass et wichteg ze bemierken datt dëst spekulativ Detailer sinn. Apple kann och nei Faarfoptiounen aféieren fir den Titanrahmen ze markéieren, potenziell sëlwergro, Raumschwaarz, Titanfaarf an donkelblo.

Wéi ëmmer ass et am beschten op déi offiziell Entdeckung am Apple Event ze waarden fir déi genau Detailer iwwer den iPhone 15 Pro Max ze kréien. Markéiert Äre Kalenner fir den 12. September 2023, a bleift ofgeschloss fir méi Informatioun.

