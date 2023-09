Neien iPhone 15 fir enthüllt ze ginn: Wat ze erwaarden

Apple ass agestallt fir seng lescht Flaggschëff Smartphones op hirem Start Event mam Numm "Wanderlust" z'entdecken. Den Tech Ris wäert den neien iPhone 15 an iPhone 15 Pro enthüllen, d'lescht Joer d'iPhone 14 Modeller aktualiséieren. D'Evenement kënnt zu engem entscheedende Moment fir Apple, mat der globaler Nofro fir nei Smartphones op sengem niddregsten an engem Joerzéngt. Den iPhone Hiersteller wäert den Event am Steve Jobs Theater am Apple Park a Kalifornien organiséieren. De Keynote gëtt live op YouTube gestreamt.

Den iPhone 15 gëtt erwaart e Freideg, September 22, mat Virbestellungen ab September 15. Apple wäert méiglecherweis zwee Modeller vum iPhone 15 Pro lancéieren - e Modell mat normale Gréisst mat engem 6.1-Zoll Display a méi grouss iPhone 15 Pro Max mat engem 6.7 Zoll Bildschierm. Den iPhone 15 an iPhone 15 Plus, liicht manner mächteg Smartphones, ginn och erwaart.

Den neien iPhone 15 gëtt erwaart mat engem aktualiséierten Mikrochip, den A17 Bionic, deen e méi effiziente Prozessor ubitt an d'Batteriedauer verbessert. D'Pro Modeller ginn mat engem Titanrahmen gebaut fir méi hell a méi haltbar Geräter. All iPhone 15 Modeller ginn rumoréiert datt se en adaptiven Display mat enger Punch-Loch Kamera uewen um Telefon hunn, wat den "Notch" Design ewech mécht.

D'Kamera Upgrades ginn erwaart e Brennpunkt vum iPhone 15 Start ze sinn. D'Entree-Niveau Modeller wäerten eng méi mächteg breet Kamera hunn, während d'Pro Modeller e "Periskop" Kameraobjektiv fir verstäerkte Zoomfäegkeeten enthalen. Zousätzlech kann de Mute Knäppchen op der Säit vum Telefon duerch e programméierbare "Aktioun" Knäppchen ersat ginn.

Den neien iPhone 15 wäert och en USB-C Ladekabel benotzen, wéi vun engem EU Gesetz mandatéiert fir Ladegeräter ze standardiséieren an e-Offall ze bekämpfen. Den neie Kabel kéint eeler Kabelen nëtzlos maachen fir ze laden. Apple Watch Series 9 gëtt erwaart och verëffentlecht ze ginn, zesumme mat méiglechen Updates fir den Apple Watch Ultra an AirPod Kopfhörer.

Keng Präisinformatioun fir den iPhone 15 gouf nach verëffentlecht.

Quellen: Bloomberg, Nikkei, Apple