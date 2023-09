Apple enthüllt iPhone 15, Apple Watch Series 9, an AirPods Pro 2 mat USB-C Laden

Apple huet just seng héich erwaart nei Linn vu Produkter fir 2023 ugekënnegt, dorënner den iPhone 15, Apple Watch Series 9, an AirPods Pro 2 mat USB-C Laden. Den iPhone 15 kënnt mat engem Schalter op USB-C an engem erweiderten Kamerazoom fir säi Pro Modell. D'Firma hofft datt dës nei Offeren d'Clientë begeeschteren fir de rezente Rutsch an hirem Aktiepräis ze upgraden an ëmgedréint.

Déi regulär a plus-Gréisst Versiounen vum iPhone 15 behalen d'Designelementer vun de fréiere Modeller, dorënner Aluminiumsäiten a Glas Réck a Fronten. Wéi och ëmmer, si hunn elo nei konturéiert Kanten an eng méi kleng "dynamesch Insel" Ausschnëtter uewen um Écran. Den Dual Kamera System gouf wesentlech verbessert, mat engem 48-Megapixel Haaptsensor an engem 2x opteschen Zoom.

Déi nei Modeller hunn och Schiirme déi duebel sou hell sinn, wat eng besser Outdoor Liesbarkeet erméiglecht. Eng aner bemierkenswäert Feature ass d'Aféierung vum USB-C Hafen, deen d'Laden an d'Kompatibilitéit mat enger Rei vun Apparater erlaabt. D'Telefone si mam A16 Chip ausgestatt a wäerten den 22. September an de Geschäfter verfügbar sinn, ab £ 799 ($ ​​799) fir den iPhone 15 an £ 899 ($ ​​899) fir den iPhone 15 Plus.

D'High-End iPhone 15 Pro an 15 Pro Max Modeller kréien dëst Joer déi meescht Upgrades, dorënner méi kleng Bezel, frostéiert Réckglas, an Titan Säiten fir eng verstäerkte Haltbarkeet a méi liicht Gewiicht. De Mute-Schalter gouf duerch en Handlungsknäppchen ersat, dee verschidde Funktiounen ausféiere kann. Dës Modeller hunn och den A17 Pro Chip fir verbessert Leeschtung, méi séier USB-C Ports a besser Kameraen. Den iPhone 15 Pro Max, besonnesch, kënnt mat enger 12MP Telekamera déi e 5x opteschen Zoom bitt, ähnlech wéi Samsung a Google Telefonen.

Apple huet och d'Apple Watch Series 9 an den Ultra 2 agefouert. D'Serie 9 behält de vertraute Design wärend en neie S9 Chip fir méi séier Veraarbechtung an e méi hell Bildschierm ubitt. Den Ultra 2, op der anerer Säit, huet en nach méi hell 3,000nit Bildschierm an e Fall aus 95% recycléiertem Titan. Béid Modeller wäerte verfügbar sinn ab £ 399 ($ ​​399) fir d'Apple Watch Series 9 an £ 799 ($ ​​799) fir d'Watch Ultra Series 2.

Insgesamt weist dem Apple seng lescht Produktopstellung Verbesserungen an der Leeschtung, Design an Nohaltegkeet. Dës nei Offere sollen den 22. September an d'Geschäfter kommen, an Apple hofft datt se d'Interesse vum Client reagéieren an hir Maartpositioun erhéijen.

