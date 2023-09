Nei Etude fënnt Link tëscht exzessive Smartphone Notzung a Schlofstéierungen

Eng rezent Etude huet eng betreffend Verbindung tëscht exzessiver Smartphone Benotzung a Schlofstéierunge entdeckt. Duerchgefouert vu Fuerscher vun der Sleep Research Foundation, huet d'Etude gezielt den Impakt vum Smartphone Benotzung op Schlofqualitéit an allgemeng Wuelbefannen z'ënnersichen.

D'Studie analyséiert Daten vun iwwer 1,000 Participanten an huet eng bedeitend Korrelatioun fonnt tëscht der Quantitéit un Zäit, déi op Smartphones verbraucht gëtt, an der Entwécklung vu Schlofstéierungen. D'Participanten, déi gemellt hunn hir Smartphones fir verlängert Periode virum Schlafengehen ze benotzen, hu méi wahrscheinlech Schwieregkeeten ze erliewen an ze schlofen an d'Schlofmuster gestéiert.

Dëst ass besonnesch alarméierend wann Dir déi verbreet Benotzung vu Smartphones an der heiteger Gesellschaft berécksiichtegt. Mat der ëmmer méi Ofhängegkeet vun dësen Apparater fir Kommunikatioun, Ënnerhalung an Aarbechtsbezunnen Aktivitéiten, fannen d'Leit et ëmmer méi schwéier fir hir Smartphones virum Schlofzëmmer ze trennen, wat zu engem negativen Impakt op hir Schlofgesondheet féiert.

Déi blo Luucht, déi vu Smartphones emittéiert gëtt, gëtt ugeholl als e bäidréiende Faktor zu de gestéierten Schlofmuster. Déi blo Luucht ënnerdréckt d'Produktioun vu Melatonin, en Hormon dat Schlof-Wake-Zyklen reguléiert, wat et méi schwéier mécht fir Individuen ze schlofen. Zousätzlech kann déi konstant Stimulatioun vum Gehir, verursaacht duerch engagéiert mat Smartphones, zu verstäerkten Niveaue vu Stress a Besuergnëss féieren, wat d'Schlofqualitéit weider verschlechtert.

Experten empfeelen Strategien ëmzesetzen fir d'Smartphonenotzung virum Schlafengehen ze reduzéieren, sou wéi d'Limiten op der Bildschirmzäit ze setzen, d'Blue Liichtfilter ze benotzen an eng Technologie-fräi Period virum Schlof opzestellen. Dës Schrëtt ze huelen kann d'Schlofqualitéit an d'allgemeng Wuelbefannen verbesseren.

Als Conclusioun beliicht dës Etude déi schiedlech Auswierkunge vun exzessive Smartphone Benotzung op Schlof a betount d'Wichtegkeet fir gesond Schlofroutinen opzebauen. Duerch d'Ëmsetzung vun Moossname fir d'Benotzung vu Smartphones virum Bett ze limitéieren, kënnen d'Leit net nëmmen hire Schlof verbesseren, awer och hir allgemeng Liewensqualitéit verbesseren.

Definitiounen:

- Schlofstéierunge: Bedéngungen, déi mam normale Schlofmuster stéieren, verursaachen Nout oder Behënnerung am alldeegleche Fonctionnement.

- Melatonin: En Hormon produzéiert vun der Piniendrüs, déi Schlof-Wake-Zyklen reguléiert.

Quell: Schlof Fuerschung Foundation.