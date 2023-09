Leckte Detailer vum iPhone 15 Lineup verroden Gewiicht a Miessunge

By

E rezente Bericht huet Schlësseldetailer iwwer déi kommend iPhone 15 Serie geläscht, dorënner den iPhone 15, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. De Bericht enthüllt d'Gewiicht a Miessunge vun dësen héich erwaarten Smartphones, a liwwert Abléck an wat mir vun den nächste Generatioun Handyen vun Apple erwaarden kënnen.

No onbenannte Quellen zitéiert vu MacRumors, wäert den iPhone 15 Dimensiounen vun 147.6 × 71.6 × 7.8 mm hunn a waacht 171 g, bal identesch mat sengem Virgänger, dem iPhone 14, deen 146.7 × 71.5 × 7.8 mm gemooss huet a 172 g gewien huet. Wéi och ëmmer, de kommende Modell gëtt erwaart ee Gramm méi hell ze sinn. Ähnlech behält den iPhone 15 Plus dee selwechte 6013 T6 Aluminium Chassis wéi den 2022 Modell.

Op der anerer Säit kënnen d'Pro Modeller vun der iPhone 15 Opstellung méi bedeitend Ännerungen gesinn. Den iPhone 15 Pro gëtt rumoréiert fir 146.6 × 70.6 × 8.25 mm ze moossen a waacht 188g. Am Géigesaz, huet den iPhone 14 Pro 147.5 × 71.5 × 7.85 mm gemooss a gewien 206g. Trotz e bësse méi déck, gëtt gesot datt d'Gewiicht vum iPhone 15 Pro ëm 8.73 Prozent reduzéiert gouf.

Ausserdeem hat den iPhone 14 Pro Max, deen d'lescht Joer gestart gouf, Dimensiounen vun 160.7 × 77.6 × 7.85 mm a gewien 240g. Den Nofolger, den iPhone 15 Pro Max, gëtt erwaart 221g ze weien an 159.9 × 76.7 × 8.25 mm ze moossen, wat et 7.91 Prozent méi hell mécht wéi säi Virgänger.

Den iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max gi rumoréiert en Titan Chassis ze hunn anstatt Edelstol. Dës Ännerung gëtt erwaart fir d'Smartphones méi hell a méi haltbar ze maachen. Wéi och ëmmer, den iPhone 15 an iPhone 15 Plus ginn erwaart den Aluminiumchassis ze behalen, wat suggeréiert datt hir Gewiicht relativ onverännert bleift.

Wärend d'Reduktioun vum Gewiicht fir d'Pro Modeller minimal ka sinn, kann de méi liichte Chassis hëllefen dat zousätzlech Gewiicht vun engem Schutzfall ze kompenséieren. Virdrun Prognosen schätzen datt den iPhone 15 Pro 191g géif weien an den iPhone 15 Pro Max géif 221g weien wéinst dem Schalter op en Titan Chassis.

Wéi dem Apple säin offiziellen Start Event mam Titel "Wonderlust" am September ukomm ass, hunn dës geleckte Detailer eis en Abléck an déi kommend iPhone 15 Opstellung ginn. Mat konsequent Miessunge fir déi regulär Modeller a merkbare Gewiichtreduktiounen fir d'Pro Modeller, kënnen Apple Fans op eng nei Generatioun vu schlanken a liichte Smartphones freeën.

