Nei iPhone 15 Serie: Spezifikatioune, Design a Präis opgedeckt

By

No Méint vun Erwaardung huet Apple endlech seng nei iPhone 15 Serie enthüllt. Dëst Joer huet d'Firma véier Modeller agefouert - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. D'Leaks, déi eng Ultra Variant suggeréieren, hu falsch bewisen.

Apple huet bedeitend Design Ännerungen un den neien iPhones gemaach, dorënner d'Zousatz vun engem USB Type-C Hafen um Buedem, de Lightning Hafen ersat. Eng aner bemierkenswäert Ännerung ass d'Adoptioun vun engem Punch-Loch Display Design op der viischter, wat den Display méi immersiv mécht. Zousätzlech huet Apple den Mute-Schalter-Knäppchen mat engem neien Action Button ersat, deen e séieren Zougang zu verschiddenen Ofkiirzungen a Funktiounen ubitt.

D'iPhone 15 Serie wäert an neie Faarwen verfügbar sinn wéi Pink, Giel, Gréng, Blo a Schwaarz. Wat de Präis ugeet, fänkt den iPhone 15 bei $ 799 an den USA un, während d'iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller bei $ 999 respektiv $ 1,199 ufänken. An Indien starten d'Präisser fir den iPhone 15 Pro a Pro Max bei Rs 1,39,900 respektiv Rs 1,59,900.

Den iPhone 15 huet e 6.1 Zoll Liquid Retina Display, während de Plus Modell den 6.7 Zoll Bildschierm behält. Béid Modeller hu grouss Kamera Upgrades kritt, mat engem 48-Megapixel primäre Sensor an nei Kameramodi fir verstäerkte Fotografie. D'Apparater ginn ugedriwwen vum A16 Bionic Chipsatz, bitt verbessert Leeschtung an e ganzen Dag Batterie Liewen.

D'iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller hunn e méi haltbaren Titan Chassis mat engem gebastelten Effekt. Si hunn en 6.1-Zoll a 6.7-Zoll OLED-Bildschierm respektiv, ausgestatt mat ProMotion Technologie an Ënnerstëtzung fir ëmmer-on-Display a StandBy Modus. Dës Modeller ginn vum A17 Pro Chip gedriwwen, liwweren oniwwertraff Leeschtung a verbessert Spillerfarung. De Kamerasystem op de Pro Modeller enthält eng 48-Megapixel Kamera mat 5x opteschen Zoom an Ënnerstëtzung fir 4K60 ProRes Videoopnam.

Insgesamt bitt déi nei iPhone 15 Serie bedeitend Verbesserungen am Design, Leeschtung a Kamerafäegkeeten, wat et eng attraktiv Optioun fir Apple Fans mécht.

Quellen:

- Artikel Verëffentlecht den: September 12, 2023 op TechNews Websäit.