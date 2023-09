Wéi en eSIM op Ärem iPhone 15 opzestellen

D'Verëffentlechung vun der iPhone 15 Opstellung huet vill nei Features a Verbesserungen mat sech bruecht, dorënner d'Benotzung vun eSIM Technologie. Mam Wiessel op en eSIM gëtt de Besoin fir eng kierperlech SIM Kaart eliminéiert, well déi digital SIM Kaart direkt an den Apparat agebonne gëtt.

Also, wat ass genau en eSIM? Eng SIM Kaart gëtt traditionell benotzt fir Ären Telefon dem Carrier z'identifizéieren a vice versa. Et erzielt dem Carrier wéi en Telefon Dir benotzt a wéi eng Nummer an Carrier fir Ären Handset ze ginn. En eSIM, op ​​der anerer Säit, ass eng digital Versioun vun der SIM Kaart déi programméiert an nei programméiert ka ginn wéi néideg. Den iPhone 15 ka bis zu aacht verschidden eSIMs späicheren, sou datt et bequem ass fir Reesender oder déi mat multiple Geschäftslinnen.

En eSIM op Ärem iPhone 15 opzestellen ass e relativ einfache Prozess. Wann Dir Ären iPhone bestellt, sinn Ären Carrier an d'Telefonsnummer mam Apparat verbonnen. Wéi Dir Ären neien iPhone aktivéiert an duerch de Quick Start Prozess gitt, gitt Dir gefrot fir ze bestätegen datt Dir Är Telefonsnummer op Ärem iPhone aktivéiere wëllt. Vun do aus kënnt Dir d'Instruktioune um Bildschierm verfollegen fir den eSIM fir Äre Kont opzestellen.

Wann Dir Är Donnéeën vun engem eelere iPhone Modell transferéiert, kënnt Dir einfach d'Optioun auswielen fir vun engem aneren iPhone ze transferéieren, an Apple wäert de Rescht behandelen. De Prozess ass typesch séier, awer et kann ofhängeg vum Serververkéier variéieren.

Wann Dir d'Zuelentransfer während der Konfiguratioun iwwerspréngt hutt, kënnt Dir ëmmer nach Är Nummer an eSIM op den iPhone 15 transferéieren. Öffnen d'Astellungsapp, gitt op Cellular a wielt Cellular opsetzen. Follegt d'Uweisunge fir de Prozess ofzeschléissen.

Fir déi, déi vun engem Android Telefon op en iPhone 15 wiesselen, kann de Prozess ofhängeg vum Carrier ënnerscheeden. Wann Dir net opgefuerdert sidd Är Nummer während dem initialen Setup ze transferéieren, musst Dir de Clientsservice vun Ärem Carrier kontaktéieren fir e QR Code ze froen oder eSIM Carrier Activation opzestellen.

Am Allgemengen, en eSIM op Ärem iPhone 15 opzestellen ass en einfache Prozess dee ka gemaach ginn während dem initialen Setup oder duerno. D'Flexibilitéit an d'Bequemlechkeet vum eSIM maachen et eng wäertvoll Feature fir iPhone Benotzer.

Quellen:

- Jason Cipriani / ZDNet

- Jason Hiner / ZDNet

- Juni Wan / ZDNet