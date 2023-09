Apple weist Batterie Liewen Bewäertungen fir iPhone 15 Lineup

Apple huet viru kuerzem déi offiziell Batterieliewen Bewäertunge fir hir lescht iPhone 15 Lineup enthüllt. Wat den Design ugeet, ähnelen d'iPhone 15 an iPhone 15 Pro Modeller enk dem iPhone 14, mat flaach Säiten. Wéi och ëmmer, et ginn e puer bemierkenswäert Differenzen, sou wéi méi ofgerënnt Kanten an d'Benotzung vun Titanframe fir déi nei Pro Modeller, wat zu enger liicht Reduktioun vun der Dicke resultéiert.

Trotz dësen Design Ännerungen, bleiwen d'Batteriedauer Spezifikatioune vun den iPhone 15 Modeller op Par mat hire Virgänger. Fir Video Playback kann den iPhone 15 Pro Max bis zu 29 Stonnen daueren, während den iPhone 15 Pro bis zu 23 Stonnen bitt. Den iPhone 15 Plus bitt bis zu 26 Stonnen Video Playback, an de Standard iPhone 15 Modell bitt bis zu 20 Stonnen.

Wat den Audio Playback ugeet, kënnen den iPhone 15 Pro Max an iPhone 15 Pro bis zu 95 Stonnen respektiv 75 Stonnen daueren. Den iPhone 15 Plus an iPhone 15 bidden bis zu 100 Stonnen an 80 Stonnen Audio Wiedergabe.

Et ass derwäert ze bemierken datt dës Batterieliewen Bewäertunge konsequent mat deene vun der iPhone 14 Opstellung sinn. Apple huet keng bedeitend Verbesserungen an dësem Aspekt fir d'iPhone 15 Serie gemaach.

Wärend e puer Benotzer op e besseren Batterieliewen gehofft hunn, ass et wichteg ze berücksichtegen datt d'Batteriedauer vu verschiddene Faktoren beaflosst gëtt, sou wéi Écran Hellegkeet an d'Benotzung vu Stroumintensiv Apps. Zousätzlech kann d'Wiel fir ähnlech Batterieliewensbewäertungen ze halen eng bewosst Entscheedung vun Apple gewiescht sinn fir aner Funktiounen oder technologesch Fortschrëtter fir d'iPhone 15 Modeller ze prioritäréieren.

Am Allgemengen sinn d'iPhone 15 Batterie Spezifikatioune am Aklang mat der viregter Generatioun, déi Benotzer eng zouverlässeg Batterie Leeschtung. Wéi och ëmmer, et bleift ze gesinn wéi dës Apparater an real-Welt Szenarie funktionnéieren.

