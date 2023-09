Wat ass Neit mam iOS 17

By

Apple huet ugekënnegt datt déi héich erwaart iOS 17 an iPadOS 17 Updates fir iPhone an iPad Benotzer ab September 18 verfügbar sinn.

Ee vun de Standout Features, déi am iOS 17 agefouert goufen, ass "Kontakt Poster." Dës Fonktioun erlaabt d'Benotzer ze personaliséieren wéi hire Profil während Interaktiounen mat aneren iPhone Benotzer erschéngt. D'Benotzer kënnen e Bild addéieren an d'Typographie, Schrëftfaarwen an aner Elementer personaliséieren fir en eenzegaartege Kontaktposter ze kreéieren.

Fir FaceTime Audio a Video Appellen, iOS 17 stellt Voicemail Support vir. Dëst bedeit datt d'Benotzer Messagen hannerloosse kënnen wann se een ruffen, an d'Empfänger kënnen och hir eege Voicemails hannerloossen. Zousätzlech bitt FaceTime elo 3D Reaktiounen, dorënner Häerzer, Loftballone, Freedefeier, Laserstrahlen, a Reen, a bäidréit e lëschtegt an interaktivt Element fir Videoappellen.

AirDrop huet och Verbesserungen am iOS 17. Déi nei "NameDrop" Fonktioun vereinfacht Kontakt Detailer mat aneren iPhone oder Apple Watch Benotzer ze deelen, andeems d'Apparater no beienee bréngen. SharePlay ass eng aner spannend Ergänzung, déi d'Benotzer erlaabt u gemeinsamen Aktivitéiten wéi Video, Musek a Spiller ze engagéieren andeems se einfach zwee iPhones an der Noperschaft halen.

Eng aner bedeitend Feature am iOS 17 ass "StandBy". Wann d'Benotzer hir iPhones horizontal op engem Ladegerät setzen, weist et e personaliséierten Interface mat liicht zougängleche Widgets fir Zäit, Kalenner, Alarm a méi. Ausserdeem sinn Home Screen Widgets elo voll interaktiv.

Um iPad bitt iPadOS 17 eng nei Sperrbildschirm Erfahrung, verbessert Zeechnen Tools wann Dir den Apple Pencil benotzt, Ënnerstëtzung fir extern Webcams a verschidde aner Verbesserungen.

Béid iOS 17 an iPadOS 17 wäerten den 18. September eroflueden. iOS 17 ass kompatibel mat iPhone XR a spéider Modeller, während iPadOS 17 en iPad mat engem A10 Bionic Chip oder méi spéit erfuerdert.

Insgesamt bréngt den iOS 17 Update eng Rei spannend a userfrëndlech Features op Apple Apparater, d'Benotzererfarung verbessert an nei Weeër ubitt fir Interaktiounen ze personaliséieren.

